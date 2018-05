Moda Portuguesa premiada em Londres

Zippy e Sacoor são distinguidas nos na última edição dos Global RLI Awards. Em 17 prémios, dois vêm para Portugal. E ainda há ligação a mais um

A Zippy e a Sacoor foram premiadas em Inglaterra, na ultima edição dos Global RLI Awards, os galardões atribuídos pela revista Retail & Leisure International, para distinguir os melhores projetos na área da moda e lazer.

A Zippy, marca portuguesa de moda infantil do universo Sonae,, presente em mais de 40 paíeses, venceu na categoria de Emerging Market Retailer, destinada a projetos de expansão comercial que apresentam taxas de crescimento relevantes e são considerados exemplos de “empreendedorismo, originalidade e flexibilidade.”

A Sacoor Brothers, outra marca de vestuário lusa, com lojas em 13 países, foi premiada na categoria de Rising Star of the Year, para destacar o espírito empreendedor, as vitórias e a ambição a longo prazo de pequenas empresas de retalho que estão a lançar-se em projetos de de expansão internacional.

Na categoria UK Retailer 2018, para um retalhista inglês com "um ano excecional", venceu a JD Sports Fasion, parceiro da Sonae na que nasceu já este ano e criou o segundo maior retalhista de desporto na Península Ibérica, combinando a Sport Zone e a JD Sprinter Holdings.

Assim, em 17 prémios atribuídos este ano, no Museu de História Natural, em Londres, Portugal venceu dois e, através da Sonae, tem uma ligação de parceria com mais um vencedor.