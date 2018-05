Dívida externa portuguesa pesa 94,1% do PIB

Dívida atingiu 183,1 mil milhões de euros em março, mais 4,6 mil milhões do que no final de 2017, segundo o Banco de Portugal

A dívida externa líquida de Portugal agravou-se no primeiro trimestre de 2018, face aos últimos meses de 2017. De acordo com as estatísticas divulgadas esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP), no final do mês de março, a dívida externa portuguesa fixou-se em 183,1 mil milhões de euros, mais 4,6 mil milhões de euros face ao final do ano passado. Assim, neste período, a dívida externa líquida aumentou de 92,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para 94,1% do PIB - ou seja, um aumento de 1,6 pontos percentuais.

Para este desempenho contribuiu, em grande parte, a valorização de títulos de dívida pública portuguesa. Esta é uma das conclusões do relatório do BdP sobre a posição de investimento internacional (PII) de Portugal, que reflete a posição das disponibilidade e responsabilidades financeiras externas da economia nacional no final de um determinado período de tempo.

Segundo o relatório, Portugal piorou na resposta às suas responsabilidades financeiras com o exterior. No final de 2017, a PII atingiu -204,1 mil milhões de euros, agravando-se para -207,6 mil milhões de euros no final de março de 2018, dizem as estatísticas divulgadas esta segunda-feira pelo BdP.

Para esta variação negativa da PII portuguesa em um ponto percentual contribuiu, "em grande medida", o impacto negativo das variações de preços (-2,2 mil milhões de euros) e das variações cambiais (-1,8 mil milhões de euros).

De acordo com o relatório do BdP, as variações de preços ficaram a dever-se, sobretudo, do lado dos passivos, à valorização de títulos de dívida pública portuguesa detidos por não residentes. E do lado dos ativos, à desvalorização de ações de empresas não residentes detidas por residentes em Portugal. "Estes dois fenómenos contribuíram, respetivamente, para um aumento do valor dos passivos externos e para uma diminuição do valor dos ativos externos da economia portuguesa", refere o documento.

Já no caso das variações cambiais, de acordo com o BdP, verificou-se a apreciação do euro face ao kwanza e face ao dólar, o que acabou por ter impacto na redução no valor dos ativos externos detidos por residentes.

Estes dois factores, em conjunto, acabaram por ditar o agravamento da dívida externa líquida de Portugal em 1,6 pontos percentuais.