Dar mais luta ao cancro? Com mais atenção de quem decide

O impacto da doença nos portugueses esteve em discussão no primeiro painel do projeto “Tenho Cancro. E depois?”, do Expresso e Novartis, para traçar um retrato do que se pode melhorar. Veja as principais reações

Para Francisco Ventura Ramos, presidente do IPO Lisboa, falta passar mais "informação aos doentes e seus familiares" Tamara Milagre, presidente da EVITA, acredita que é preciso perceber o que muda, por exemplo, "na vida laboral do doente oncológico" A advogada (e doente oncológica) Cristina Nogueira, não tem dúvidas que o doente oncológico "continua a ser um bocadinho estigmatizado"