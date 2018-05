Bolsa de Lisboa inicia semana a valorizar, com ações da EDP a corrigir

Depois de uma semana a valorizarem 11%, as ações da EDP iniciam a semana a cair ligeiramente. Já o BCP corrige as perdas da última sexta-feira. Na Europa, investidores estão animados com as tréguas entre EUA e China, mas instabilidade em Itália continua a deixar marcas

A bolsa de Lisboa inaugurou mais uma semana de negociações em terreno positivo, depois de, na última sexta-feira, ter fechado a cair 0,67%. Esta segunda-feira, o principal índice, o PSI-20, iniciou a sessão a subir 0,28%, para 5.732,23 pontos. Das 18 cotadas, nove estão a valorizar, cinco a negociar no vermelho, quatro permanecem inalteradas.

Um dos principais destaques vai para o desempenho positivo do BCP, que abriu a subir 1,64%, para os 27,85 cêntimos, corrigindo assim parte da descida de mais de 4% na última sexta-feira. Pelas 9h, contudo, já só valorizava 0,80%, nos 27,62 cêntimos.

A Altri é a cotada que mais sobe, cresce 1,05%, para os 7,70 euros. A Semapa, a subir 0,74%, tocando nos 20,55 euros, completa o trio das maiores valorizações.

Pela negativa, destaca-se a a F. Ramada, a perder 0,78%, para os 12,70 euros. E ainda a EDP, que cai 0,55%, para os 3,439 euros. Isto depois de uma semana em que a elétrica portuguesa valorizou 11%, depois do anúncio de que está a ser alvo de uma OPA por parte dos chineses da China Three Gorges.

Na última semana, as negociações bolsistas foram marcadas pela instabilidade em Itália. E as ondas continuam, no entanto, a sentir-se, até porque, para esta segunda-feira, está marcado o anúncio do nome proposto para o cargo de primeiro-ministro do partido antissistema 5 Estrelas e do partido nacionalista Liga. A instabilidade italiana tem feito agravar os juros no mercado secundário de dívida - e esta segunda-feira não é exceção. Os juros da dívida portuguesa a dez anos continuam a subir, à semelhança do que acontece em Itália: sobem 6,3 pontos base para 1,931%.

Trégua temporal entre EUA e China animam investidores

Mas nem tudo são nuvens negras. Na Europa, as principais bolsas estão esta segunda-feira mistas, depois de conhecida este sábado a suspensão temporal, por parte dos Estados Unidos, das taxas contra as importações da China, num valor global estimado de 60 mil milhões de dólares. Ou seja, as taxas aduaneiras vão manter-se inalteradas até que um acordo mais amplo seja alcançado entre os dois países.

Por agora, não haverá guerra comercial entre os dois países. Perto das 9h10, o EuroStoxx 600, que agrupa as ações das maiores empresas europeias, estava a valorizar ,030%. Por seu turno, as bolsas de Londres, Paris e Madrid subiam 0,55%, 0,61% e 0,09%, enquanto em sentido contrário Frankfurt e Milão recuavam 0,28% e 1,20%.

Os investidores parecem, assim, otimistas quanto à trégua entre os Estados Unidos e a China. O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu esta segunda-feira em alta, a cotar-se a 79,10 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,88% que no encerramento da sessão anterior.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1750 dólares, contra 1,1769 dólares no fecho de sexta-feira.