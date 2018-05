Os loucos preços das casas

O ano passado vendeu-se um apartamento de 200 metros quadrados (m2) na Rua Ivens, no coração do Chiado, em Lisboa, por 14 mil euros/m2. Qualquer coisa como 2,8 milhões de euros. Trata-se de uma casa num edifício que tinha sido reabilitado recentemente e que além da varanda com vista e espaço para três lugares de estacionamento — um achado para quem quer morar no Chiado — está toda equipada com um sistema de domótica inteligente que, por exemplo, vai descendo os estores à medida que o sol se põe. Um pouco mais abaixo, já próximo do Cais do Sodré, pedia-se, há cerca de um mês, 16 mil euros/m2 por um T4 num empreendimento que ainda não está em construção. E na Avenida da Liberdade vendeu-se, também o ano passado, um apartamento com uma piscina privada por cerca de 10 mil euros/m2.

Será uma loucura para a cidade de Lisboa? Para alguns não há dúvida que sim. Porque, dizem, não são preços adequados aos rendimentos dos portugueses e inflacionam todo o mercado. Mas para os vários consultores imobiliários ainda é cedo para antecipar que Lisboa vai ter um daqueles programas de televisão sobre as casas que se vendem a preços milionários.

“Esta coisa dos 10, 12 ou 14 mil euros por metro quadrado está circunscrita a uma área muito pequena, que é o eixo que vai da Avenida da Liberdade até ao Chiado. Isto só se verifica em empreendimentos muito específicos, novos ou reabilitados. Além disso, é um tipo de produto que está direcionado para investidores, sejam eles portugueses ou estrangeiros”, nota o diretor da consultora imobiliária Prime Yield, Nelson Rego.

É verdade que os preços mencionados estão muito próximos dos praticados em Paris ou Londres, mas o segmento é o mesmo, ou seja, são casas de luxo (ver infografia). “Estão muito longe de representar a realidade e a maioria dos preços que são praticados”, comenta o Nelson Rego. Além disso, diz, esta zona de Lisboa “sempre teve as casas mais caras, mesmo em plena crise. Por exemplo, em 2012, o preço médio de um apartamento reabilitado na freguesia de Santa Maria Maior já era de 6382 euros por metro quadrado, segundo os nossos dados”.

infografia carlos esteves

Os vários índices disponíveis em Portugal mostram que os preços na maior parte das freguesias de Lisboa é bem mais baixo que estes valores, ainda que haja diferenças quando se usa a mediana, como no caso do Instituto Nacional de Estatística (INE), e quando se usa a média, como no caso dos dados da empresa de estatísticas Confidencial Imobiliário.

Assim, de acordo com os dados do INE referentes ao quarto trimestre de 2017, os valores medianos por metro quadrado das casas transacionadas em Lisboa — novas, reabilitadas ou usadas — atingiram os 2438 euros. A freguesia que inclui o Chiado é uma das que apresentam os valores mais altos por metro quadrado, ou seja, 3333 euros. Mas, por exemplo, os preços por metro quadrado em Benfica são de 1932 euros, na Penha de França chegam aos 1995 euros e nas Avenidas Novas atingem os 2835 euros.

Já segundo a empresa de estatísticas Confidencial Imobiliário, que usa o preço médio por metro quadrado, em Benfica, os valores por metro quadrado ultrapassam os 2100 euros e nas Avenidas Novas são de 3430 euros.

E o mesmo se passa no Porto, onde os valores por metro quadrado são agora de 1307 euros, sendo que nas freguesias onde se incluem as zonas mais caras, como a Foz e o centro histórico, os preços por metro quadrado atingiram, respetivamente, 1955 euros e 1512 euros. Mas na zona de Campanhã, uma das mais baratas, os valores praticados são de 822 euros/m2. Pode parecer pouco quando comparado com a capital, mas é histórico: “No Porto os valores são metade dos de Lisboa, sempre foi assim”, nota Patrícia Beirão, a responsável do departamento residencial da JLL, outra das principais consultoras imobiliárias a operar em Portugal. E conclui: “Lá porque se vende uma casa a 14 mil euros por metro quadrado não podemos dizer que todas se vendem a esse preço. Essas são peças únicas e são poucas.”

Há três fatores decisivos quando se define o preço de um imóvel: localização, localização, localização. Mas os pormenores, como uma piscina privada na Avenida da Liberdade ou estacionamento no Chiado, estão a ganhar cada vez mais importância e a ajudar a puxar os preços para cima. Porque há, de facto, uma grande subida dos preços, desde os anos da crise (2011 a 2015) e, principalmente, nos últimos dois anos. E não foi só nas casas novas mas também nas usadas.

Olhando só para a freguesia de Santa Maria Maior (que inclui o Chiado), os preços subiram 30 por cento entre 2012 e janeiro de 2018, segundo dados da Prime Yield. Já de 2016 para 2017, de acordo com o INE, o aumento na cidade de Lisboa foi de 18,1 por cento, sendo de 10,2 por cento na freguesia de Santa Maria Maior. No Porto, os preços subiram 17,6 por cento.

Claro que não são só as piscinas privadas e os estores com sensores a explicar estes aumentos. Eles devem-se a uma série de condicionantes do mercado, fruto da crise e da atual conjuntura económica. É o caso da falta de oferta de casas novas que há no mercado. “Durante muitos anos, até antes da crise, não se fez construção nova e isso causou muita pressão nos preços das casas usadas, a maior fatia do mercado”, diz Nelson Rego. Só nos últimos três anos é que se começaram a reabilitar mais casas e só agora é que começa a surgir, timidamente, alguma construção nova.

Os bancos também estão a emprestar mais dinheiro, ainda que de forma mais comedida e “as taxas de juros estão historicamente baixas, o que faz com que investir em ações seja menos vantajoso e, por isso, os grandes fundos canalizam o dinheiro que têm para o imobiliário”, explica Patrícia Clímaco, sócia da Castelhana, uma mediadora imobiliária de luxo. Além disso, continua, “as cidades têm mais turismo e as casas deixaram de ser apenas para habitação. Também vemos que há mais asiáticos a comprarem e eles gostam de investir em imobiliário, de ter muitas casas. Até lhes foi imposto um limite de casas, o que os levou a ser criativos e a divorciarem-se para poderem ter mais casas”.

Ou seja, Lisboa não é um caso isolado. Não é só na capital portuguesa que os preços sobem e que há um boom imobiliário (ver infografia). “Tem havido recordes de transações em Nova Iorque e em Paris e Barcelona, por exemplo, os preços das casas subiram muito”, conclui.