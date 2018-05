Guarda: A principal porta de entrada em Espanha

Para ali convergem as autoestradas A23 e A25, mas também as linhas ferroviárias da Beira Alta e da Beira Baixa, sendo que esta vai ser reativada, após duas décadas de abandono.

A fronteira de Vilar Formoso é mesmo ao lado mas, das centenas de camiões que diariamente transitam de um país para o outro, poucos são os que mexem com a economia da Guarda. Passam, mas não param.

Na verdade, a cidade também não quer os camiões a passar-lhe por dentro mas espera que toda a atividade logística e de transportes possa gerar mais riqueza junto do comércio, turismo e serviços locais. Já começa a notar-se algum benefício deste movimento com reflexo direto na criação de emprego pelas empresas que escolheram a Guarda como base logística, “o que, só por si, já é excelente”, nota Álvaro Amaro, presidente da autarquia.A Plataforma Logística e Empresarial, instalada na Quinta dos Coviais (aldeia da Gata), a meia dúzia de quilómetros do centro da cidade, é já a base de várias empresas e os lotes continuam a ser vendidos a bom ritmo, segundo aquele responsável. Basta uma breve passagem pelo local para se perceber que ali se está a investir, com novas naves industriais a ganharem forma.

rui duarte silva

A Olano, uma empresa multinacional francesa da área do frio, já investiu €35 milhões naquele parque logístico e continua a aumentar a sua operação. Ocupa já sete hectares e dá trabalho a mais de 200 pessoas. Pelos seus armazéns frigoríficos, a -25 graus centígrados, passam diariamente toneladas de gelados (para as marcas Continente e Pingo Doce) e outros produtos alimentares. São fabricados em Espanha e armazenados na Guarda, de onde são enviados para as grandes superfícies em todo o país.

Nuno Almeida, responsável da Olano na Guarda, garante que não se arrepende de ter vindo do Porto — de onde é natural — para trabalhar na cidade mais alta do país. “Na estratégia de expansão que temos em curso, um dos principais problemas ainda continua a ser o recrutamento de mão de obra, mas como muitos dos nossos colaboradores são condutores de camiões, podemos recrutá-los em qualquer zona do país. Aliás, é isso que estamos a fazer.” A empresa está a crescer a 20% ano, desde 2009.

A recuperação aguardada de um ícone da cidade

São empresas como esta que acabam por fazer a diferença, sublinha Álvaro Amaro. Da enorme janela do seu gabinete avista-se uma grande parte do que foi a área de expansão da cidade para sudeste, com o olhar a perder-se precisamente na direção de alguns daqueles importantes eixos viários, mas também da zona industrial e da plataforma logística.

Do outro lado da rua, uma imagem icónica da cidade que agora se prepara para ganhar uma segunda vida: o antigo Hotel Turismo. Um edifício granítico, de ar austero e imponente, mas visivelmente vergado ao peso de vários anos de abandono.

Vai finalmente ser reabilitado e transformado num boutique-hotel de quatro estrelas, mediante um investimento de €7 milhões, promovido pelo grupo empresarial local MRG. Terá 50 quartos e viverá em torno do conceito central da neve. O edifício, situado a dois passos do jardim central da cidade, foi projetado em 1936 pelo arquiteto Vasco Regaleira.

O turismo tem sido, de resto, um dos grandes motivos de orgulho do presidente da Câmara da Guarda. Álvaro Amaro mostra, com um sorriso aberto, as tabelas em Excel onde se destacam os últimos números registados pelo Welcome Center, local de passagem de muitos dos turistas que visitam a cidade.

“Em apenas quatro anos (desde 2014) o número de turistas aumentou 83 por cento. Passámos de pouco mais de 12 mil visitas por ano para quase 22 mil em 2017. Pode dizer-se que partimos de uma base muito baixa mas, na verdade, o problema era exatamente esse: a cidade não tinha uma estratégia para o sector”, frisa o autarca.

Este crescimento coincide precisamente com a chegada de Álvaro Amaro aos comandos da cidade da neve — vai agora no início do segundo mandato. Há na Guarda quem lhe chame vaidoso por acentuar demasiado o resultado da sua governação, ao que ele reage dizendo apenas: “Não é vaidade, é orgulho. São os resultados de uma estratégia que está a dar certo.”

‘Invasão’ inesperada de israelitas

Depois dos portugueses, espanhóis e franceses seguem-se os turistas israelitas. “Vêm visitar propositadamente algumas gravuras que existem na judiaria”, explica o autarca, dizendo que a aposta neste sector é para continuar.

Não partilha de uma ânsia comum a muitos protagonistas da região serrana — autarcas, empresários, académicos e dirigentes associativos —, que reclamam um aeroporto internacional: “Defendo um aeroporto para a zona centro do país, não apenas para a Serra da Estrela, isso não faz sentido.”

Pelo contrário, segundo o autarca, não só faz sentido como peca por tardia a reabilitação da ligação ferroviária entre a Covilhã e a Guarda, para restabelecer em plenitude a linha da Beira Baixa, interrompida há quase 20 anos. O Governo, através da Infraestruturas de Portugal, anunciou recentemente um investimento de €52 milhões mas que, segundo o autarca da Guarda, poderá induzir um investimento total de €90 milhões. Prevê-se que a ligação esteja reposta em 2021.

As silvas e as ervas tapam quase por completo os carris que se estendem ao longo da estação do Barracão, uma pequena aldeia a sul da cidade da Guarda. As paredes exteriores do edifício, ainda parcialmente cobertas com os azulejos brancos e azuis, já não escondem o efeito dos anos que passaram só por passar, sem comboios por perto.

São apenas 46 quilómetros de caminho de ferro, mas são uma espécie de linha que separa a esperança do abandono absoluto de mais um pedaço do território nacional.

‘Empurrados’ pelo comboio que deixou de passar

“O que lhe posso dizer é que nos últimos anos saíram daqui muitos de nós, para outros lados. Para o estrangeiro então, nem se fala. Não digo que tenha sido por falta de comboio — que era o que nos ia ligando aos poucos empregos aqui na zona — mas que terem acabado com ele ajudou a empurrá-los daqui para fora, disso não tenho a mínima dúvida”, adianta Joaquim Francisco, um dos resistentes na aldeia semiabandonada do Barracão.

Como muitas cidades do interior, a Guarda também acaba por exercer uma espécie de ‘efeito eucalipto’ no território à volta. Seca muitas das aldeias e lugares em busca de pessoas.

rui duarte silva

Mas é também a pensar nessas pessoas que a cidade aposta na oferta cultural, com uma agenda cada vez mais preenchida e diversificada. Não apenas no moderno auditório do Teatro Municipal mas também no Museu da Cidade e até nas próprias ruas, com manifestações temporárias de artistas em pleno ato de criação.

O professor e ensaísta Eduardo Lourenço imaginou e ajudou a criar o Centro de Estudos Ibéricos onde, em suma, se transmite conhecimento. Local de exposições regulares, workshops, investigação e tertúlias, aquele espaço é já uma referência central da cidade.

Álvaro Amaro ambiciona agora candidatar a Guarda a capital europeia da cultura em 2027: “Parece distante, mas as candidaturas fecham daqui a dois anos e não queremos perder a oportunidade.”