De Fábrica de Startups a casas com piscina

A reabilitação e alteração de usos de edifícios na cidade de Lisboa continua a fazer-se a um ritmo acelerado. No nº 11 da Rua Rodrigo da Fonseca, onde até há cerca de um ano funcionava a Fábrica de Startups — um espaço de cowork para empresas em início de vida — está agora a nascer um novo empreendimento de habitação de luxo com 15 apartamentos.

Chama-se The Nest — O Ninho —, está a ser promovido pela Louvre Properties, que ali investiu €8 milhões, e terá duas características que o destacam entre os novos projetos residenciais da capital: ser um minicondomínio fechado que passa despercebido na rua e esconder, no seu interior, apartamentos com garagem, jardim e piscina privada (neste caso em cinco).

“Poder-se-ia ter considerado uma piscina e jardim comuns, mas a zona e o produto em questão pediam mais exclusividade. Havendo espaço, esta revelou-se a solução mais diferenciadora, principalmente se considerarmos que está a poucos passos da Avenida da Liberdade. Contudo, o elemento verdadeiramente distintivo é o posicionamento discreto deste condomínio, uma vez que quem vê o edifício na Rodrigo da Fonseca, nunca irá imaginar todo o conjunto que se revelará por trás daquela fachada”, explica ao Expresso o responsável de vendas e marketing da Louvre Properties, Augusto Homem de Mello.

Para conseguirem criar este efeito optou-se por criar um novo edifício interior e rodear os dois volumes de espaços verdes, ou seja, passando a porta de entrada do The Nest haverá uma espécie de corredor exterior e ajardinado para se chegar aos apartamentos.

Foi esta a solução que o ateliê do arquiteto Frederico Valsassina, responsável pelo projeto, encontrou não só para diferenciar este de outros imóveis de luxo na cidade, mas também para o ajudar a ultrapassar o desafio de adaptar um prédio de escritórios em habitação. Mas há uma grande vantagem em ter tido outro uso: “A existência de garagens reduz bastante os prazos e risco de obra pela inexistência da fase de fundações e escavações”.

Além dos jardins e piscinas, destaca as dimensões dos apartamentos. Os preços começam nos €585 mil. Onde acabam é que Augusto Homem de Mello prefere não revelar ainda. “Nesta fase, estão apenas sob consulta”, diz, mas serão “valores em linha com a zona e com a evolução natural do mercado”.

O período de pré-venda do The Nest começou a 5 de abril, ou seja, há cerca de um mês mas apenas para clientes que entraram em contacto com a empresa, “com vista a registar o seu interesse por aquela morada, sem mesmo saber o que iríamos apresentar em termos de produto”, explica.

A segunda fase de vendas arrancou há cerca de duas semanas, a 4 de maio, com campanhas de marketing digital, da qual esperam que resultem as primeiras reservas. Aliás, pela experiência de Augusto Homem de Mello é isso que costuma acontecer. Haverá ainda uma terceira fase de vendas, aberta a todos, mas que só avança quando se começar a construir, o que estima que aconteça no final de julho, explica.

A expectativa é que tudo seja vendido no espaço de entre seis a dez meses. Se assim for, “será uma excelente operação”, conclui, acrescentando que estas expectativas se baseiam muito no desenho do edifício, mas principalmente na localização.