Uma semana vermelha para as bolsas das economias emergentes e de Itália

Os índices bolsistas dos mercados emergentes perderam 2,3% esta semana, liderados por Atenas, São Paulo e Jacarta. Em Milão a queda foi de 4,5%. Lisboa escapou com ganhos de 1,8% no PSI 20

Os mercados emergentes continuam a ser fustigados por uma onda vermelha. Na zona euro, o nervosismo em relação à situação política italiana afetou seriamente a bolsa de Milão.

As bolsas dos emergentes perderam 2,3% esta semana, com os mercados latino-americanos a caírem 5,9%, segundo os índices MSCI. A bolsa de São Paulo liderou as quedas na América Latina, com um recuo de 6,8%, segundo o índice MSCI respetivo.

Na Europa, as principais quedas registaram-se em Atenas (um país que é considerado um mercado emergente desde 2013), com um afundamento de 9%, e em Milão com uma quebra de 4,5%, segundo os índices MSCI.

Lisboa e Buenos Aires escapam à onda vermelha

Lisboa escapou à onda vermelha. O PSI 20 subiu 1,8%, com os melhores desempenhos semanais registados na Altri (24%) e na EDP (11%), neste último caso animado pela OPA da China Three Gorges. O valor da ação da EDP fechou a semana em 3,458 euros acima de 3,26 euros oferecidos pelo grupo chinês.

Buenos Aires também registou um bom desempenho, com o índice MSCI a subir 1,4% durante a semana, reagindo positivamente ao pedido de financiamento ao Fundo Monetário Internacional, que teve ontem luz verde de Christine Lagarde para uma conclusão o mais rápida possível das negociações que decorrem em Washington.

O que gera 'nervosismo' nos mercados

As bolsas de valores mundiais perderam esta semana 0,7%, pressionadas não só pelas quebras nos emergentes, como na zona euro, cujo índice perdeu 1,3%, e em Nova Iorque, onde estão as duas principais bolsas de valores do mundo, com o índice MSCI a cair 0,5%.

Subida dos juros da dívida norte-americana de longo prazo acima de 3% (alterando os fluxos de capitais à escala mundial, prejudicando sobretudo os mercados emergentes), incerteza sobre os resultados das negociações para evitar guerras comerciais (nomeadamente as reuniões em curso entre os EUA e a China) e incerteza geopolítica sobre o Médio Oriente e a Península coreana são fatores negativos que estão a gerar “nervosismo” nos mercados.

Nas 14 quedas acima de 3% registadas esta semana, uma dúzia registou-se em mercados emergentes (incluindo a Grécia) e de fronteira (que ainda não foram graduados para emergentes) e apenas duas em mercados desenvolvidos, em Itália e na Estónia.

As maiores descidas registaram-se em Atenas (9%, Grécia), Bucareste (6,9%, Roménia), Almaty (6,2%, Cazaquistão), São Paulo (6,8%, Brasil), Jacarta (6,5%, Indonésia), Joanesburgo (6%, África do Sul) e Varsóvia (6,2%, Polónia). Mas outros mercados emergentes que têm estado em destaque, como Hungria e Turquia, também registaram quedas superiores a 3% nas bolsas de valores.

Futuro governo em Roma quer discutir "governação" europeia

Na zona euro, o principal fator de nervosismo nos mercados financeiros vem de Itália, onde foi alcançado entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga (ex-Liga Norte) um acordo para um governo de coligação com apoio maioritário no parlamento e com um programa de governo que foi divulgado ontem. O acordo de 58 páginas e com 30 pontos visa um “governo de mudança” e nele se inscrevem algumas medidas que os meios financeiros consideram levar a um “polo populista” na governação da terceira maior economia da zona euro.

O futuro governo pretende discutir os pilares da “governação económica europeia” – do Pacto de Estabilidade e Crescimento à política monetária – que considera ser “atualmente assimétrica”, mas retirou da agenda o referendo ao euro e o perdão de dívida pública nas mãos do Banco Central Europeu. Na política fiscal pretende criar duas taxas fixas de 15% e 20% para o IRS e o IRC. Na política orçamental rejeita as medidas “financiadas por impostos e austeridade”, sobe as pensões mínimas para €780, cria um rendimento mínimo temporário com aquele valor, e anula a subida da idade mínima de reforma para 67 anos que deveria entrar em vigor em 2019 (lançando o que chama de "regra dos 100", o somatório da idade do trabalhador com os anos de desconto).