Os doentes crónicos do FMI são...

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é uma espécie de tio rico a quem se vai bater à porta quando a crise aperta. A caminho de cumprir 74 anos de vida em julho, a instituição já recebeu pedidos de ajuda de quase centena e meia de países. E há um grupo de dezanove economias que se tornaram quase residentes habituais. A Argentina, que está neste momento a negociar um financiamento, é um desses doentes crónicos. Desde 1958 que tem acordos com o Fundo. Começou, precocemente, logo dois anos depois de ter aderido à instituição. Esta é a vigésima primeira vez que a economia argentina cai nos braços da instituição. Portugal, onde o FMI é visto por muitas pessoas como um bicho papão, apenas recorreu à instituição três vezes desde a adesão em 1961. E teve um afastamento de quase três décadas, entre os anos oitenta e a chegada da troika em 2011. Na verdade, entre os 189 membros do FMI, apenas 46 nunca telefonaram para Washington.

O grupo dos clientes crónicos do FMI é formado por 19 países. São aquelas que já assinaram pelo menos 20 acordos de financiamento ou que somaram intervenções que duraram pelo menos duas décadas seguidas (ver tabelas). Trata-se de economias em desenvolvimento ou emergentes, vindas da América Latina, África e Ásia. Não há nenhuma europeia. O Haiti lidera o clube dos que mais acordos assinaram, com 27 programas. O Uganda regista o palmarés de mais tempo seguido prisioneiro das linhas do Fundo, quase trinta anos.

Há quatro países que estão nas duas listas negras: Argentina, Filipinas, Haiti e Panamá.

Nestas estatísticas de assiduidade, Portugal é um cliente esporádico. Não integra o vasto grupo de 53 membros do Fundo que assinaram 10 ou mais programas, entre os quais se encontra uma economia desenvolvida, outrora grande potência do mundo, o Reino Unido, com 11 acordos feitos entre 1956 e 1977, e um dos milagres asiáticos, a Coreia do Sul, com 17 programas assinados.

Mas ninguém retira a Lisboa um primeiro lugar nesta história de resgates do FMI até à data — o de ostentar o financiamento mais elevado em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) aquando da última intervenção em 2011. A verba desembolsada pelo Fundo representou quase 16% do PIB português na altura, uma marca a alguma distância do resgate de 2012 à Grécia ou de 2011 à Irlanda, no estudo sobre os ciclos da história do FMI realizado há três anos por Carmen Reinhart, uma historiadora económica norte-americana (ver tabela).

A mudança de geografia

A intervenção em Portugal e nos outros três periféricos da zona euro (Chipre, Grécia e Irlanda) no âmbito dos resgates da troika entre 2010 e 2013 dominou a atuação mundial do FMI nesta primeira década do século XXI, mas o ciclo de financiamentos está a mudar de geografia. Com o risco de uma crise abalar alguns mercados emergentes e de fronteira, o Fundo quer encerrar o capítulo da zona euro e virar-se rapidamente para as economias atualmente mais vulneráveis. Atualmente, o FMI financia programas em 34 países, todos em desenvolvimento, muitos deles de muito baixo rendimento, incluindo apenas uma economia emergente, o México, que tem em curso uma linha de crédito flexível que termina em final do próximo ano.

Este ano, o Fundo iniciou negociações com mais quatro economias do mundo em desenvolvimento — Angola, Argentina, Congo e Guiné-Bissau. Em Angola, o Governo do novo Presidente João Lourenço assinou em abril um acordo de ajuda técnica para a implementação do programa de estabilização económica, mas sem cheques. O último e único financiamento a Luanda foi assinado em 2010. A Guiné-Bissau está em negociações para estender o programa que termina em julho e o Congo Brazzaville procura um novo financiamento, depois da intervenção do Fundo ter terminado em 2011. A grande novidade dos primeiros meses do ano acaba por ser a Argentina, um dos clientes crónicos. A linha de financiamento a Buenos Aires pode chegar aos 30 mil milhões de dólares (€25 mil milhões), segundo as previsões, o que a coloca acima do financiamento de 27,3 mil milhões de dólares (€23,2 mil milhões) acordado em 2000.