Investidores propõem descida do IRS para contratos de arrendamento a 5 anos

Associação dos promotores imobiliários entende que dar apoios a 10 ou 20 anos não terá efeito pretendido

Tiago Miranda

Os investidores ficaram preocupados e até assustados com as novas políticas que o Governo está a criar para o mercado de arrendamento e uma das medidas com que menos concordam — apesar de ser um incentivo fiscal — é a que permite a descida do IRS de 28% para 14% ou 10% se os contratos forem, respetivamente, superiores a 10 ou a 20 anos.

Para este sector, a melhor solução seria que este apoio fosse dado por um período inferior, mais precisamente cinco anos. “Só assim essa seria uma medida de incentivo efetivo e real, já que este é o prazo em que normalmente são celebrados os contratos de arrendamento habitacional em Portugal. Não 10 anos e nunca 20 anos”, diz o vice-presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), Hugo Santos Ferreira, numa nota enviada ao Expresso.

De acordo com o responsável, esta medida pretende “incentivar os proprietários a dirigir os seus imóveis para o arrendamento de longa duração ou cativar os investidores a reabilitar edifícios com destino ao mercado de arrendamento de longa duração, mas assim não terá qualquer efeito”. Isto porque “pensar-se que existem no mercado de arrendamento livre contratos a 10 ou a 20 anos é não conhecer a realidade”. “A prática de mercado são os cinco anos”, acrescenta, salientado que “também não é verdade que a prática de mercado sejam contratos a um ano, tal podendo acontecer em poucas e muito determinadas zonas de Lisboa e Porto”.

Foto Tiago Miranda

Em entrevista recente ao Expresso, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, nota que a opção de dar o incentivo para contratos a 10 ou 20 anos foi tomada porque existem dois tipos de procura no mercado. Uma para arrendamentos curtos, normalmente da parte dos jovens, e outra para contratos mais longos, ou seja, famílias com filhos e empregos estáveis.

Para Ana Pinho, os investidores e/ou senhorios que quiserem incentivos fiscais mas não quiserem fazer contratos tão longos têm sempre a opção do programa do arrendamento acessível, igualmente lançado agora pelo Executivo, e que permite contratos de três anos, prolongáveis até cinco, com isenção total de IRS, mas com rendas mais baixas.

Ou seja, não parece estar nos planos do Executivo ceder a esta sugestão. Contudo, apesar de a medida ter sido aprovada em Conselho de Ministros, ainda tem de ser aprovada pela Assembleia da República — precisamente por se tratar de um incentivo fiscal que aumentará a despesa orçamental — e aí ainda pode sofrer alterações. Aliás, as novas políticas do Governo foram apresentadas a 4 de maio e há agora um prazo de 45 dias para as discutir até serem aprovadas.

Mais sugestões

A medida que obriga a ter contratos longos para poder ter incentivos fiscais não é a única que a APPII considera insuficiente para aquilo que se deseja e que é a criação de “um verdadeiro mercado de arrendamento” - algo que, considera, hoje “não há em Portugal”.

Para a associação, o Governo devia ter incluído nas novas políticas uma redução do “IVA para 6% na construção nova de fogos para arrendamento” à semelhança do que se passa na reabilitação urbana. E devia ter ainda criado “um verdadeiro centro de arbitragem especializado no arrendamento de longa duração, que permita resolver, em tempo útil, os diferendos entre senhorio e inquilinos”, já que “o BNA — Balcão Nacional do Arrendamento foi um passo tímido que não foi suficiente”.

“Sabemos que um dos principais motivos de afastamento de muitos investidores estrangeiros é a morosidade da nossa justiça e em especial no arrendamento é a total incerteza, lentidão e ineficácia em matéria de resolução dos contratos de arrendamento por incumprimento dos inquilinos e da consequente ação de despejo”, conclui a APPII.