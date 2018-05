IEFP falha apoio aos qualificados

Os números do desemprego qualificado têm duas realidades em Portugal, a do Instituto Nacional de Estatística (INE) e a do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). E, parecendo a afirmação contraditória, é isso que os números mostram na prática. Sobretudo no que diz respeito ao tempo de permanência de um licenciado em situação de desemprego.

Vamos a dados. Nas contas do INE, Portugal fechou o primeiro trimestre do ano com 69,5 mil desempregados com qualificação superior e um tempo médio de duração do desemprego de 15 meses. São menos 15,5 mil desempregados face a 2017 e uma redução de três meses no tempo de espera para uma nova colocação. Nas bases de dados do IEFP constam apenas 53,4 mil desempregados com qualificação superior. E se a diferença no valor total não surpreende — já que se sabe que nem todos os desempregados estão inscritos no organismo público, porque a isso só estão obrigados os que beneficiam de subsídio de desemprego —, o tempo médio de inscrição nestes desempregados já causa estranheza.

Os dados relativos à duração média da inscrição no IEFP, disponibilizados pelo organismo público de emprego a pedido do Expresso, dizem que a maioria dos indivíduos qualificados em situação de desemprego não permanece inscrita no instituto por mais de três meses. Aparentemente esta seria uma boa notícia. Mas não é.

IEFP só coloca 15,8% dos licenciados

Na verdade, entre 2011 e 2018, o IEFP só conseguiu encontrar uma solução de emprego para em média 15,8% do total de desempregados registados nas suas bases de dados. E anos houve em que a percentagem foi muito inferior, como em 2011 e 2012, anos em que do total de desempregados qualificados conseguiu colocar apenas 7,8% e 8,4%, respetivamente. Coloca-se então a questão: para onde vão a maioria destes desempregados, não colocados, se só ficam inscritos três meses no IEFP? Sairão por encontrar soluções de emprego por outras vias?

Para o economista e ex-dirigente do IEFP Francisco Madelino, “é há muito evidente que quem quer contratar licenciados não os procura no instituto de emprego”. E a questão é: porquê? O que diminuiu a eficácia da atuação do instituto público de emprego junto deste grupo específico de profissionais?

“O IEFP tem e terá sempre um problema de escolha: ou se especializa em desenvolver e aprimorar métodos de seleção para identificar pessoas muito qualificadas e colocá-las nas empresas, ou se especializa em apoiar grupos de profissionais com maiores dificuldades de integração e maior carência em termos de qualificações”, reconhece Francisco Madelino. O ex-dirigente do IEFP argumenta que “isto não é necessariamente mau, quando existem outras soluções (empresas de recrutamento privadas) que têm provado uma muito maior eficácia no apoio e colocação dos profissionais qualificados”. E defende mesmo que “a vocação do serviço público deve ser atuar prioritariamente junto dos mais carenciados”.