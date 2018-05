Fundos americanos da EDP entram em ação

O Governo português reuniu-se esta semana com representantes dos fundos norte-americanos que têm participações de referência no capital da EDP e que poderão fazer frente à oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela China Three Gorges (CTG), apurou o Expresso. O Executivo também foi contactado por outros acionistas de relevo da elétrica, cuja identidade não foi possível detalhar.

A primeira semana depois do anúncio da OPA começou a desenhar o futuro da EDP. Um futuro nebuloso, com vários cenários possíveis, dado que a generalidade dos analistas financeiros atribui uma baixa probabilidade de sucesso da oferta chinesa nos termos em que foi anunciada: €3,26 por ação, com um prémio de 5% sobre a cotação do dia do anúncio. O conselho de administração da EDP também assumiu, em comunicado, que considera que a contrapartida “não reflete adequadamente” o valor do grupo.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI