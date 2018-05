Sonae dá gás à bolsa

PSI-20 ganha 0,15% e Sonae lidera subidas

O índice PSI-20 está a subir 0,20% na bolsa de Lisboa, nos 5.768,03, numa sessão em que a Sonae assume protagonismo, com um ganho e 3,57% depois de apresentar ganhos de vendas e rentabilidade nos resultados do primeiro trimestre do ano, que fechou com lucros de 20 milhões de euros (mais 12 milhões).

O principal indicador da praça lisboeta começou a sessão de hoje com 14 das 18 cotadas em alta, enquanto as principais bolsas europeias apresentam uma tendência mista.

Pela positiva, outro dos destaques vai para a EDP, que ganha 0,49, enquanto a Navigator mantém a trajetória ascendente dos últimos dias e ganha 0,92%.

Em sentido contrário segue o BCP (-0.49%), CTT (-0,47%), Jerónimo Martins (-0,7%) e Pharol (-0.18%).