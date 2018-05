Sonae com vendas e lucros em alta

A Sonae fechou o primeiro trimestre do ano com um volume de negócios de 1,341 mil milhões de euros, 8,7% acima do período homólogo, e lucros de 20 milhões de euros, um valor que mais do que duplica os 8 milhões registados nos primeiros três meses de 2017, anunciou a empresa, com 45 mil trabalhadores.

Em comunicado, o grupo liderado por Paulo Azevedo, destaca que "todos os negócios Sonae melhoraram vendas e rentabilidade operacional", com um aumento do 11% do EBITDA subjacente, para 57 milhões de euros.

A dívida líquida diminuiu 8,2%, ou 113 milhões de euros, para 1,267 mil milhões de euros.

"Começou bem o ano de 2018 na Sonae", comenta o co-CEO do grupo, Ângelo Paupério, em comunicado, sublinhando "o contributo do retalho alimentar e da Worten com evoluções muito positivas quer em crescimento absoluto quer em vendas no mesmo universo de lojas (5,3% e 8,8% respetivamente), bem acima do que o efeito calendário pode explicar".

No primeiro trimestre do ano, o investimento do grupo somou 71 milhões de euros, mais 17 milhões do que em período homólogo.