Primeiro-ministro admite taxa de 0% de IRC para o interior do país

António Costa disse hoje que o Governo admite baixar substancialmente o IRC sobre as empresas que invistam nos territórios de baixa densidade. O primeiro-ministro anunciou esta possibilidade durante a sessão de apresentação das medidas do Movimento pelo Interior

O primeiro-ministro admitiu hoje a possibilidade de o Governo vir a cobrar uma taxa de 0% de IRC sobre a atividade de empresas que se instalem no interior do país. “Podemos chegar a uma coleta zero no IRC, consoante os postos de trabalho criados”, disse António Costa.

O chefe do Governo fez o anúncio esta tarde, em Lisboa, na cerimónia de apresentação do relatório do Movimento pelo Interior, no antigo Museu dos Coches, na presença de Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, de alguns ministros, deputados e vários dirigentes partidários, entre autarcas e reitores de várias universidades do interior do país.

Agora que o Movimento pelo Interior entregou ao Executivo o ‘pacote’ de 24 medidas estruturantes para as regiões mais deprimidas do país, “elas serão devidamente ponderadas pelo Governo”, disse ainda António Costa.

O primeiro-ministro aproveitou a ocasião para anunciar ainda a criação de uma linha de financiamento de 100 milhões de euros para apoiar a instalação de empresas no interior do país. E fez questão de sublinhar que “o apoio ao investimento também deve ser orientado para as micro e pequenas empresas”.

António Costa lembrou também que o país está agora mais consciente da importância que tem a valorização do interior.