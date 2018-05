Juros italianos em máximo de 8 meses contagiam Portugal

Os juros dos títulos italianos a 10 anos subiram esta sexta-feira para 2,2% e arrastaram os restantes periféricos do euro. Os juros das Obrigações do Tesouro português naquele prazo estão em máximos desde março e claramente acima das taxas mais baixas de sempre pagas no leilão de 9 de maio

O movimento de subida dos juros dos títulos de dívida pública no mercado secundário na zona euro não abranda. O 'motor' desta alta é o aumento do custo de financiamento da dívida italiana. Os juros (yields) dos títulos italianos a 10 anos subiram esta sexta-feira para 2,2% pelas 12 h (hora portuguesa). Um aumento de oito pontos-base em relação ao fecho do dia anterior marcando um máximo de oito meses.

Os investidores estão a exigir taxas mais altas em virtude da incerteza sobre o perfil de um possível novo governo de coligação em Itália considerado por muitos analistas como "populista" e de risco para a zona euro.

O contágio a Portugal e Espanha verifica-se na subida dos juros das obrigações dos dois países. No caso das Obrigações do Tesouro (OT) português, a 10 anos, os juros subiram esta manhã sete pontos-base para 1,85%, um máximo desde março. Naquele prazo de referência, as taxas no mercado secundário estão já claramente acima dos juros pagos pelo Estado no último leilão, em 9 de maio, que desceram para um mínimo histórico de 1,67% no mercado primário (de emissão de dívida).

Nas obrigações espanholas, a taxa a 10 anos subiu esta sexta-feira para 1,42% no mercado secundário. Nos leilões realizados ontem no mercado primário, o Tesouro espanhol já teve de pagar taxas mais elevadas do que nas operações anteriores similares. A 5 anos colocou cerca de €2,6 mil milhões a uma taxa de 0,443%, mais do dobro do pago no leilão anterior. No prazo a 10 anos, emitiu mais de mil milhões de euros pagando 1,37%, acima de 1,288% em leilão anterior.

Os militantes do Movimento 5 Estrelas e da Liga (ex-Liga Norte) votam este fim de semana o acordo de programa conseguido pelas duas forças políticas para uma eventual formação de um governo de coligação com apoio maioritário parlamentar. Entre os pontos que estão a provocar maior nervosismo nos mercados financeiros contam-se a mudança para uma taxa de IRS fixa e o seu impacto nas receitas de um Estado muito endividado, uma nova fórmula para a reforma (chamada de regra 100, ou seja, a possibilidade de passar à reforma desde que a soma da idade e o número de anos de desconto perfaça 100) e a prioridade à emissão de bilhetes do Tesouro, dívida de curto a muito curto prazo, onde Itália paga taxas negativas.

Entretanto,os dois partidos adiantaram que uma proposta no sentido de um perdão de dívida por parte do Banco Central Europeu (que detém uma carteira de quase €400 mil milhões em obrigações italianas compradas desde 2010) não consta do acordo. Esta proposta de reestruturação de uma parte da dívida oficial italiana, contida em versões anteriores do acordo, agitou profundamente os mercados.