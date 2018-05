FMI dá luz verde a negociações com o FMI

Depois de uma reunião informal da direção executiva do Fundo realizada esta sexta-feira em Washington, a diretora-geral Christine Lagarde declarou que as negociações com o governo argentino vão prosseguir em torno do programa económico apresentado por Buenos Aires com vista à obtenção de um financiamento

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai avançar em Washington com as negociações com o governo argentino com vista à eventual aprovação de uma linha de financiamento (do tipo stand-by) solicitada por Buenos Aires a 8 de maio, anunciou esta sexta-feira a diretora-geral Christine Lagarde depois de uma reunião informal da direção executiva a que preside.

No comunicado emitido esta tarde em Washington, Lagarde sublinha que as negociações vão desenvolver-se em torno do programa económico “integralmente concebido” pelo governo argentino, cujos objetivos “contam com o pleno apoio” da diretora-geral. As duas partes esperam que as negociações cheguem “a uma conclusão rápida”.

“As autoridades [argentinas] sublinharam que os objetivos do programa incluíam o estabelecimento de uma trajetória clara em direção a um crescimento forte, sustentado e inclusivo, com uma sólida criação de emprego; o restabelecimento da confiança dos mercados através de um programa macroeconómico claro que reduza as necessidades de financiamento e coloque a dívida pública numa firme trajetória descendente; e fundamentalmente a proteção dos estratos sociais más vulneráveis durante esta transição”, diz-se no comunicado da diretora-geral. O programa em discussão tem um conjunto de palavras-chave destinadas a não o “colar” a terapias de choque de austeridade – crescimento inclusivo, criação de emprego, proteção dos mais vulneráveis.

A declaração de Lagarde endossa a política “de calibragem do ritmo do programa de reformas, incluindo o ajustamento orçamental” seguida até agora pelo presidente Mauricio Macri desde 2015, que na Argentina é conhecida por “gradualismo”. Mas acrescenta que havia “uma compreensão clara” que essa “calibragem” acarretava “certas vulnerabilidades” (que não são explicadas). No entanto, a diretora-geral considera que a situação recente de “volatilidade financeira significativa” se deve a duas razões – uma externa, ligada “a condições financeiras internacionais” [que não são nomeadas, mas que estão a afetar um grande número de economias emergentes, relacionadas com a subida das taxas da Reserva Federal norte-americana que encarece o custo do financiamento em dólares e com o aumento dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA que estão a captar o interesse dos investidores], e outra interna relacionada com a “seca que prejudicou a produção agrícola nacional”.

Com este pedido recente de apoio, é a vigésima primeira vez que a Argentina recorre ao FMI. A primeira foi em 1957. No programa aprovado em 2000, Buenos Aires recebeu o sétimo maior financiamento do Fundo atribuído no conjunto dos 143 países que lhe bateram à porta até hoje.