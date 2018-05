Cortes nos fundos comunitários são muito maiores do que Bruxelas disse

Quebra do fundo da coesão que financia as grandes obras públicas em Portugal pode chegar aos 45%

A comissão dos orçamentos do Parlamento Europeu acusa a Comissão Europeia de mentir quanto aos números do próximo orçamento europeu para 2021- 2027. De acordo com o documento a que o Expresso teve acesso, os cortes na política de coesão e na política agrícola comum serão, na verdade, bem maiores do que a Comissão Europeia revelou aos jornalistas a 2 de maio, quando apresentou a sua proposta de orçamento europeu para 2021-2027.

De acordo com os cálculos do secretariado dos orçamentos do Parlamento Europeu, o corte na política de coesão não é de 5%, nem de 6%, nem de 7%, como já disse publicamente a Comissão Europeia, mas de 10% face ao atual orçamento 2014/2020.

Recorde-se que é esta política de coesão que financia o desenvolvimento das regiões portuguesas através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu (FSE) e do Fundo da Coesão. Só neste Fundo da Coesão - que costuma pagar as grandes obras públicas em Portugal, desde os metropolitanos à Ponte Vasco da Gama ou ao Túnel do Marão - o corte real será de 45%.

Já na agricultura, o corte não será de 5%, mas superior a 15%, incluindo uma quebra superior a 10% nos pagamentos diretos aos agricultores e outra quebra superior a 25% no que toca aos fundos comunitários para o desenvolvimento rural.

Estes números descontam quer a inflação quer os montantes que o Reino Unido recebe hoje ao abrigo do atual orçamento 2014/2020. Mas mesmo sem descontar a parte dos britânicos, a comissão dos orçamentos do Parlamento Europeu acusa o envelope para a investigação do comissário Carlos Moedas de não crescer tanto como o anunciado por Bruxelas: subirá 13% em vez dos anunciados 50%.

O eurodeputado português José Manuel Fernandes que integra esta comissão dos orçamentos exige agora transparência por parte de Bruxelas, tendo acusado esta semana a Comissão Europeia de “misturar alhos com bugalhos” para esconder os cortes nos fundos comunitários e faltar às reuniões técnicas a que se comprometeu com o Parlamento Europeu para explicar melhor as contas do próximo orçamento.

“Então vieram-nos dizer que havia cortes de 5% na coesão, depois de 7%, depois de 6,2% e agora vemos que os cortes na coesão são superiores a 10%, sendo que o próprio fundo de coesão cai 45%?!”, disse José Manuel Fernandes no Parlamento Europeu. “Isto é acabar com a política de coesão!”.