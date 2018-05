Cambridge Analytica. Falência é oficial

A empresa britânica Cambridge Analytica, no centro do escândalo sobre o uso de informação de utilizadores do Facebook, já apresentou um pedido de falência nos Estados Unidos.

A empresa apresentou o pedido de falência num tribunal de Nova Iorque, diz a cadeia de televisão norte-americana CNN.

A decisão de fechar as portas no Reino Unido e Estados Unidos a pedir a insolvência já tinha sido anunciada pela empresa, na sequência das notícias sobre o uso indevido de dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook para utilizar em campanhas políticas e ajudar Donald Trump a conquistar a Casa Branca.

O presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexandre Taylor, foi afastado e Mark Zuckerberg, fundador da rede social, foi chamado a prestar esclarecimentos perante o Congresso norte-americano.

Na próxima terça-feira, o fundador do facebook, Mark Zuckerberg vai estar no Parlamento Europeu para responder a perguntas sobre a utilização indevida de dados dos utilizadores do Facebook.