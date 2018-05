ANACOM recomenda fim do financiamento de prestadores para serviço universal

A Anacom concluiu que "não se justifica" financiar prestadores para o serviço universal de comunicações. Em causa estão os serviço fixo de telefone, cabines e listas telefónicas, prestado atualmente pela Nos e Meo

No período de cinco anos de vigência das atuais prestações, o serviço universal teve um custo de quase 24 milhões de euros, financiado através do Fundo de Compensação – para o qual contribuem os operadores do setor – que acaba por ser suportado indiretamente por todos os consumidores e utilizadores.