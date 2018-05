Mercado da dívida na zona euro nervoso com risco italiano e subida dos juros dos EUA

Juros italianos e norte-americanos continuam a subir esta quinta-feira. Taxas das obrigações portuguesas a 10 anos atingiram ontem um pico desde meados de março chegando a 1,83%

Os investidores no mercado da dívida soberana estão nervosos com o risco político da formação em breve do que designam por um “governo populista” em Itália e estão a virar a atenção para a dívida norte-americana de longo prazo que oferece taxas superiores a 3%. Os juros (yields) dos títulos italianos a 10 anos estão no mercado secundário acima de 2% desde quarta-feira e subiram para 2,13% esta quinta-feira de manhã, um máximo desde meados de fevereiro antes das eleições legislativas.

No caso dos títulos do Tesouro norte-americano, os juros subiram esta quinta-feira para 3,11%, um máximo de sete anos. A dívida de longo prazo norte-americana, que é considerada segura, atrai cada vez mais os investidores face aos países com maior risco, mesmo que oferecendo taxas muito mais elevadas como é o caso dos emergentes, e remunera incomparavelmente melhor do que outra dívida segura como a alemã, que paga atualmente 0,6% a 10 anos, ou mesmo que a dos periféricos do euro, com exceção da Grécia (que paga entre 4 e 5% no longo prazo).

As Obrigações do Tesouro (OT) português estão a sofrer algum contágio, tal como os títulos espanhóis. No prazo a 10 anos, que serve de referência, os juros das OT chegaram no mercado secundário a um pico de 1,83% durante a sessão de ontem e negoceiam em 1,79% esta quinta-feira. Desde final de abril, as taxas subiram 13 pontos-base no mercado secundário e estão acima dos juros de 1,67% pagos no mercado primário no leilão a 9 de maio. Os juros das obrigações espanholas, na mesma maturidade, subiram 12 pontos-base desde final de abril, saltando e 1,28% para 1,4%.

Pressões contraditórias

O mercado da dívida da zona euro, incluindo o português, sofre efeitos contraditórios. Nos impactos negativos, há o contágio italiano, com a incerteza sobre qual vai ser a política efetiva de um novo governo assente numa coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga (ex-Liga Norte), e o movimento de atração de capitais para a dívida norte-americana de longo prazo, com os juros a subirem acima do limiar dos 3%. O risco geopolítico também regressou em força. A incerteza domina agora a cimeira entre Trump e Kim em Singapura a 12 de junho e o reacendimento da crise no Médio Oriente depois da retirada dos EUA do acordo nuclear com o Irão e a mudança da embaixada norte-americana em Israel para Jerusalém.

No lado de efeitos positivos, há as notícias recentes de que há agora “um tom construtivo” nas negociações bilaterais entre Washington e Pequim para evitar uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Na União Europeia parece haver alguma evolução para um acordo entre a Alemanha e a França antes da cimeira europeia de 28 e 29 de junho com a chanceler Angela Merkel a admitir uma evolução do Mecanismo Europeu de Estabilidade para um papel mais próximo de um Fundo Monetário Europeu.