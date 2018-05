Constâncio regressa a Portugal e vai lançar um blogue

“Vou voltar para Portugal”, disse ao Financial Times Vítor Constâncio, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) desde 2010 que termina no final do mês o mandato.

O ex-ministro das Finanças e do Plano, duas vezes governador do Banco de Portugal e ex-líder do Partido Socialista diz que pretende ter o “luxo” de ser um “intelectual livre” e que vai lançar um blogue onde tenciona comentar “sobre questões gerais sobre o futuro, a Europa e a macroeconomia”. Sobre o primeiro post que vai colocar após a saída do BCE disse ao jornal inglês que está “hesitante”. “Pode ser sobre o futuro da política monetária e os pontos que deixei de fora no meu discurso recente, desde taxas de juros neutras até o controle da curva de juros”.

Revelou, ainda, que não vai trabalhar para nenhuma instituição financeira privada e que espera ser convidado para a Conferência anual do BCE em Sintra que se realiza em junho. Adiantou, ainda, que vai fazer alguns cursos de pós-graduação em Madrid.