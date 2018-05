Portugal é o único país escolhido pela Google para o seu conselho de turismo

Uma “oportunidade extraordinária” - assim descreve Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, o facto de Portugal ser o único país convidado pela cúpula da Google a integrar o International Travel Advisor, o seu órgão de antecipação de tendências no turismo onde se encontram os maiores “gurus” desta indústria a nível mundial.

Ana Mendes Godinho esteve em Amesterdão a marcar a primeira participação de Portugal no conselho internacional de turismo da Google, que decorreu a 14 de maio e reuniu alguns dos maiores executivos e 'players' mundiais ligados ao turismo, hotelaria e viagens. Antecipar as tendências do futuro e promover uma reflexão sobre o turismo é o objetivo do International Travel Advisor da Google.

Além de ter sido o único país convidado a participar nesta reunião do órgão de turismo de cúpula da Google na capital holandesa, cujo programa de trabalhos decorreu o dia inteiro, Portugal também passa a ter o estatuto de membro deste órgão.

“O grande dinamismo e a inovação que Portugal tem evidenciado no turismo são certamente os fatores que nos levam a sermos o único país convidado para estar presente neste Conselho da Google”, enfatizou ao Expresso Ana Mendes Godinho.

Segundo a secretária de Estado do Turismo, Portugal também está a ser cada vez mais reconhecido como um “exemplo de inovação” no sector a nível mundial, em particular pelo centro de inovação em turismo que está em desenvolvimento, e que se prevê ter um “efeito de contágio” para outras áreas.

O aumento da visibilidade de Portugal no mundo a nível de turismo também é destacado no número de artigos sobre o país na imprensa internacional, que passaram de 15 mil em 2015 para 33 mil em 2017. Outro reflexo desta visibilidade acrescida enquanto destino turístico são os 12.151 prémios internacionais conquistados por Portugal, entre os quais o de 'melhor destino turístico do mundo' (World's Leading Tourism Destination) conquistado em 2017 nos World Travel Awards, prémios conhecidos como os 'óscares do turismo'.

“Portugal é um exemplo no mundo do que se deve fazer em turismo”

Recorde-se que o novo secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, escolheu Portugal como destino da sua primeira visita oficial enquanto responsável desta agência das Nações Unidas para a promoção de turismo sustentável. “Portugal é um exemplo no mundo do que se deve fazer em turismo”, considerou o responsável da OMT que visitou o país em janeiro.

Para Ana Mendes Godinho, o maior reconhecimento de Portugal como um “bom exemplo” de turismo a nível mundial deve ser enfatizado no Conselho da Google sobretudo pela inovação que o país evidencia neste sector em várias frentes. “Portugal é o país que tem de liderar o turismo no futuro, e servir de exemplo como contagiador da inovação neste sector”, sustenta Ana Mendes Godinho. “Cada vez que alguém falar no turismo, tem de pensar automaticamente em Portugal”.