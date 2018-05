Maioria dos portugueses conhece eFaturas e pagamentos online, mas nem metade os utilizam

Cinco meses e 35 mil quilómetros depois, Alexandre Nilo da Fonseca conseguiu medir o pulso da realidade digital em algumas regiões do país. Através da MUDA - Movimento pela Utilização Digital Ativa, organismo que fundou, milhares de portugueses tiveram a oportunidade de assistir a aulas sobre a utilização da internet e receber apoio personalizado através de um roadshow por várias cidades do país.

“Criámos o primeiro email de muitas pessoas”, explica esta terça-feira, mostrando-se surpreendido com o facto de ainda existirem jovens em Portugal que não têm conta de email.

Na verdade, 19% da população portuguesa nunca utilizou a internet - e, apesar de existirem jovens neste universo, a maioria destas pessoas têm mais de 64 anos, rendimentos baixos e vivem nas zonas rurais.

As conclusões são dos dados provisórios do primeiro barómetro da GfK-MUDA sobre os hábitos e comportamentos digitais dos portugueses, que esta terça-feira foi apresentado numa conferência de imprensa em Lisboa. Números mais animadores do que os apresentados pela Comissão Europeia, que identificavam 22,3% de portugueses que nunca tinham utilizado a internet.

Ainda assim, os números obtidos em maio de 2018 mostram uma evolução face à realidade dos anos anteriores. E, embora Portugal seja um dos países da União Europeia com maior percentagem de infoexcluídos (26% em 2016, segundo a GfK), desde essa altura existem 500 mil novos utilizadores de internet em Portugal.

Falta de conhecimento sobre a utilização da internet (para 43% das pessoas) e dificuldade de acesso a equipamento ou ligação à internet (26%) são dois dos motivos apresentados pelos portugueses que acederam ao online. “O risco de exclusão digital para determinados grupos da população é particularmente elevado em Portugal”, alertou recentemente a Comissão Europeia no relatório de 2017 “Digital Economy and Society Index”.

“O aumento do número de portugueses que passaram a utilizar a internet é particularmente significativo no último ano e é um passo fundamental para tornar Portugal num país mais avançado e inclusivo”, afirma o diretor-executivo do MUDA, movimento focado nos portugueses não digitais ou que utilizam o online de forma escassa.

Embora a maioria dos utilizadores da internet portugueses saiba que pode receber faturas eletrónicas, realizar pagamentos online ou aceder ao banco na internet, menos de metade utiliza estas ferramentas. É por isso que a MUDA está focada em aumentar o número de pessoas que utiliza os serviços digitais das empresas e do Estado. “Tudo o que está relacionado com a maturidade digital em Portugal está abaixo da média europeia”, sublinha.

Focada na sensibilização e melhoria da experiência digital da população portuguesa, a MUDA está a fazer recomendações para alteração da legislação, no sentido de aliviar alguns obstáculos à digitalização da relação entre empresas e consumidores - nomeadamente, permitindo a criação de um sistema de autenticação comum para serviços do Estado e de empresas e eliminar a obrigatoriedade de arquivar documentos em papel durante vários anos.

No próximo ano, vai apostar na expansão da rede de voluntários (jovens focados em ajudar familiares ou amigos nestas questões) e lançar um programa de formação nas escolas já no próximo ano letivo. No ano passado, o movimento que conta com mais de 30 parceiros em vários sectores, chegou a mais de um milhão de portugueses.