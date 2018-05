Como é que o "velho continente" ainda pode ser relevante?

Conheça as opiniões de alguns dos especialistas em assuntos europeus que marcaram presença no primeiro debate da APED Retail Summit, organizado com o apoio do Expresso

Para Adolfo Mesquita Nunes, secretario de estado do Turismo entre 2011 e 2015, proteger a sociedade da mudança é o mesmo que "tentar parar o vento com as mãos" Margarida Marques, deputada e secretária de estado dos Assuntos Europeus entre 2015 e 2017, acredita que é importante perceber como é que a União Europeia "vai responder aos desafios com que é confrontada" O professor da Universidade católica e especialista em relações internacionais, Miguel Monjardino, defende que a grande dificuldade do presente é perceber como "interpretar a mudança"