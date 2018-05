Ações da EDP estão em alta e ultrapassam oferta da China Three Gorges

As ações da EDP estão a subir 10% para €3,42, um valor superior aos €3,26 por ação oferecidos pela China Three Gorges na OPA (Oferta Pública de Aquisição) lançada na última sexta-feira. A proposta do consórcio chinês é inferior ao preço que este pagou na privatização da elétrica em 2011.

“Esta subida da cotação significa que o preço oferecido é muito baixo, que é um dos handicaps da oferta”, sublinhou à Reuters Paulo Rosa, trader da Go Bulling no Porto. “O mercado espera uma subida do preço para que se realize a OPA.” E acrescenta que “não é de descartar uma oferta concorrente”.

Para ter sucesso, a China Three Gorges tem de conquistar uma participação maior que 50% e garantir a alteração de estatutos em assembleia-geral de accionistas para acabar com o atual limite de votos de 25% por um só accionista.

Também a EDP Renováveis está em alta esta segunda-feira, a valorizar 1,85% para €7,99.

Ainda no setor energético, a Galp sobe 0,88% para €17,265 e a REN valoriza 0,85% para €2,624.

Bolsa de Lisboa em alta

Com 13 ações positivas, o PSI 20 segue a valorizar 2,02% para 5,72 pontos. O BCP segue em alta, a subir 0,84% para €0,30, e a Jerónimo Martins também, a valorizar 1,28% para €13,8.

Naquela que é a primeira sessão a após a apresentação dos resultados trimestrais da Altri e da F. Ramada, as duas empresas negoceiam em terreno positivo. A Altri, cujos lucros aumentaram 90,6%, está a subir 4,07% para €6,4. A F. Ramada, que apresentou um aumento de 4,5% no resultado líquido para €3,34 milhões, mantém-se inalterada.

A negociar no vermelho está, entre outras, a Sonae, cujas ações estão a recuar 0,35% para €1,14. Também a Corteira Amorim, que hoje apresentou lucros de €18,8 milhões, estava a perder 0,7% para €11,3.