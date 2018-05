Teixeira Duarte ganha batalha ao Fisco

Empresa tem em curso nos tribunais processos de litigância fiscal que valem €40 milhões

O ano de 2018 tem gerado boas e más notícias para a família Teixeira Duarte (TD). Para um grupo que faz em Angola 40% do volume de negócios, operando na construção, imobiliário, hotelaria, distribuição e retalho automóvel, a desvalorização do kwanza (43% face ao euro) é um rude golpe na estrutura de capitais próprios.



Mas a família começou o ano com uma notícia favorável de âmbito fiscal. O Supremo Tribunal Administrativo (STA) deu-lhe razão numa das batalhas que encetara contra o Fisco.

O STA anulou a correção efetuada e a liquidação adicional. A guerra continua com outros litígios no circuito judicial. O conglomerado de engenharia e construção tem, entre garantias e fianças, €40 milhões empatados por conta de divergências e dívidas com a autoridade tributária.

Após uma inspeção aos exercícios entre 2007 e 2013 à holding do ramo imobiliário, a TD — Gestão de Participações e Investimentos Imobiliários, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) discordara, nos sete casos, do cálculo dos prejuízos fiscais reportados pelo grupo.

A correção do Fisco variava entre os €45 milhões (2008) e €2,3 milhões (2012). No total, as correções somavam mais de €110 milhões e resultavam, essencialmente, da AT não aceitar como gasto fiscal os encargos financeiros suportados com o investimento realizado em participadas “sob a forma de prestações acessórias sujeitas ao regime das prestações suplementares”.

O acórdão do STA acolhe a visão TD. A correção do Fisco levara, em 2012, a uma liquidação adicional de imposto que o grupo contestara e de que será agora reembolsado. A TD não revela o valor em causa.

Lucro tributável revisto

Se a divergência fiscal na frente imobiliária está sanada, outros litígios, centrados na sociedade de engenharia e construção, seguem no circuito judicial à espera de uma decisão.

Um deles resulta da correção em €35,4 milhões do lucro tributável (exercício de 2008). O conflito decorre do efeito de um crédito de imposto, da aplicação do regime de reinvestimento de mais-valias e da interpretação do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em causa, está um desvio de imposto de €27,5 milhões.

A TD contestou a liquidação, mas a AT moveu um processo de execução. Para suspender a execução, a TD apresentou garantias bancárias no valor reclamado pelo Fisco. Na conta corrente com a AT, o conglomerado familiar regista ainda uma fiança de €10,1 milhões, que suspende uma execução fiscal da subsidiária de construção por causa de uma dívida de IRC do exercício de 2010.

Três outras garantias bancárias que somam €5,5 milhões suspendem execuções e caucionam a liquidação adicional de IRC (2013) em duas sociedades e o pagamento faseado do IRC de 2014 da TD — Engenharia e Construção. Neste caso, a dívida está a ser paga em prestações, no âmbito de um acordo firmado com o Fisco.

A três anos de festejar o centenário, o grupo TD opera em 18 países e sofre com o ambiente desfavorável dos seus principais mercados externos: Angola, Brasil e Argélia. A receita caiu de €1,7 mil milhões (2014) para €1,1 milhões (2017).