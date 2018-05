Hotéis Selina investem €250 milhões em Portugal

É um novo grupo internacional a entrar em Portugal, e com fortes perspetivas de expansão: a Selina vai abrir já este ano um hotel no Porto, e a sua meta é ter no país 1400 camas até 2020, o que vai envolver investimentos superiores a €250 milhões. Os hotéis têm uma estética própria, aliando o conceito de boutique com zonas de coworking e para espetáculos, e são decorados por artistas locais ou ‘nómadas’ que viajam pelo mundo.

“Tal como a Selina, Portugal é um país multifacetado e tem potencial para continuar a ser um destino de topo nos próximos anos”, adianta Rafael Museri, cofundador do grupo Selina. Atualmente com 24 hotéis na América Latina, o grupo quer expandir-se na Europa, para a Alemanha, Reino Unido ou Grécia, e está a começar por Portugal.

d.r.

A Selina já está a finalizar um hotel no Porto, prevendo a sua abertura no terceiro trimestre. Localizado na Rua das Oliveiras, o hotel tem 260 camas e envolveu investimentos de €10 milhões, “incluindo a compra da propriedade, as renovações e os desenvolvimentos de arte e design”, esclarece Rafael Museri. “O Porto é conhecido por ter pessoas calorosas que sabem receber e partilhar o espírito de comunidade. Gostamos de lugares destes, com personalidade e vida local, não procuramos zonas turísticas massificadas.”

Hotel de Lisboa já em 2019

A seguir ao Porto, a Selina prepara-se para abrir um hotel em Lisboa, previsivelmente no primeiro trimestre de 2019. “Queremos começar o projeto de Lisboa ainda este ano. Temos negociações em curso em cinco locais, e esperamos nos próximos 12 meses poder abrir o hotel em Lisboa”, adianta Rafael Museri.

O grupo identificou mais de 30 locais em Portugal “plenos de vida, cheios de jovens, perfeitos para o grupo Selina”, e prevê até 2020 também estar presente em Cascais, Albufeira, Lagos, Comporta, Ericeira e Peniche. Nesta primeira fase de expansão no país, a Selina espera atingir 1400 camas com os novos hotéis.

“Estamos ainda em negociações nestes locais, mas sempre abertos a acrescentar novos projetos. Os nossos planos de investimento em Portugal são flexíveis, dependendo das oportunidades que existirem no mercado”, faz notar o responsável da Selina. “O projeto de Lisboa vai ser importante para termos uma localização âncora na capital, o que nos vai permitir expandir para outras áreas do país mais pequenas e menos exploradas”, considera. Os hotéis do grupo que irão abrir nos próximos três anos na Ericeira, Peniche ou Comporta vão permitir ao grupo “criar experiências novas em localizações-satélite, que serão uma oportunidade de explorar o país de uma forma completamente diferente, tanto para os estrangeiros como para os locais”.

Num conceito virado para os novos viajantes, a Selina tem de momento hotéis em oito países da América latina, como Panamá, Costa Rica, México, Colômbia ou Peru, e quer expandir-se rapidamente para a Europa e os Estados Unidos. Até final de 2018 prevê estar presente em 15 países e ter um portefólio com 54 mil camas nos próximos três anos.

A escolha de Portugal para iniciar a expansão na Europa foi “natural” para o grupo. “Portugal é repleto de cultura, tão rico em paisagens que é um bom parque para a Selina testar novos conceitos e a forma como as pessoas podem combinar vida, trabalho e viagens”, salienta Rafael Museri, acreditando que “o grupo Selina e Portugal têm muito a aprender um com o outro”.