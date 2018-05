Edifício República 37, em Lisboa, ganha três prémios

O nome não engana. O República 37 fica na Avenida da República, em Lisboa, mais precisamente do lado esquerdo de quem sobe do Saldanha para o Campo Pequeno, a apenas dois quarteirões da pastelaria Versailles e na esquina com a Avenida Miguel Bombarda. Construído no século XIX, não é um edifício pequeno — tem quase cinco mil metros quadrados (m2) — e o seu desenho apalaçado e a fachada curva não o deixam passar despercebido. Muito menos agora que foi totalmente recuperado e reconvertido no seu uso original, ou seja, habitação.

Foi precisamente esse trabalho — da autoria do arquiteto Frederico Valsassina e que ficou concluído em maio de 2017 — que fez com que o República 37 vencesse em três categorias do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana: projeto residencial, obra na cidade de Lisboa e reabilitação estrutural. Algo que nunca tinha acontecido em seis anos de Prémio.

“É um edifício que tem uma presença grande e que ganhou pela qualidade geral da intervenção. Foi um trabalho exemplar que fizeram no exterior, nos interiores, nas coberturas que, nestes edifícios antigos são muito complexas, e ainda na integração de um edifício novo de desenho contemporâneo”, diz ao Expresso o arquiteto João Santa Rita, um dos júris.

Mas houve duas características que mais impressionaram: o restauro dos elementos da época (ver fotografias) e o trabalho feito na estrutura. “Construíram cinco pisos abaixo do solo para garagens sem fazer demolições e reforçaram a estrutura antiga do edifício”, adianta outro dos elementos do júri que não quis ser mencionado.

De facto, na candidatura pode ler-se o seguinte: “O estado degradado do edifício obrigou ao reforço da sua estrutura e à introdução de elementos corta-fogo entre pisos”. Além disso, “insistiu-se na recuperação das fachadas originais e dos seus interiores. (...) Elementos como as portas e portadas em madeira, as sancas, os frisos e rodapés de época foram recuperados ou substituídos por novos que imitam na perfeição a sua forma original”.

Mais qualidade nos candidatos

“O República 37 é um bom exemplo de que vale a pena fazer bem feito. Mas não é o único. Na edição deste ano há muitas obras de muita qualidade o que significa que se está a fazer cada vez melhores reabilitações”, repara João Santa Rita. E, em todo o país, destaca o engenheiro e presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, Manuel Reis Campos, outros dos elementos do júri onde participam o economista João Duque, o arquiteto João Carlos Santos e e o engenheiro João Appleton.

De facto, os 76 candidatos estão espalhados por 20 concelhos, alguns menos óbvios como Barcelos, Cinfães ou Castelo de Paiva. E na lista dos premiados, além de Lisboa e Porto — que ainda é onde se faz mais reabilitação no país — há também vencedores em Matosinhos, Arouca e Marco de Canaveses. Além disso, há intervenções de vários tipos, desde habitação, escolas, hotéis ou armazéns transformados em escritórios, como foi o caso da sede da Abreu Advogados.

Projeto chinês

No século XIX, o República 37 era um prédio de habitação, mas nos últimos anos estava a ser usado para escritórios e até escolas. Apesar de não ser dos mais degradados daquela avenida (ver fotografias) estava a precisar de obras. Em 2010 foi comprado por um promotor espanhol, que entretanto faliu e o deixou nas mãos do Sabadell que, em 2014, o vendeu à Engi, uma das primeiras empresas chinesas a investir em imobiliário em Portugal.

O República 37 foi, aliás, o primeiro projeto que fizeram cá, tendo investido €7 milhões nas obras que o transformaram de novo num edifício de habitação, agora com 27 apartamentos de luxo, dos quais apenas cinco estão ainda à venda. “Já no século XIX tinha sido construído para um nível social mais elevado. Era um dos melhores da época”, conta ao Expresso o arquiteto João Santa Rita.

O República 37 foi também uma das primeiras reabilitações naquela avenida. Desde então já muitas outras foram completadas e muitas outras estão em curso, como o República 55, também da Engi e também para habitação.