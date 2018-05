Um hotel para tratar do corpo e da alma

Tem vista para o Palácio da Pena e fica no verdejante caminho para Colares. É um hotel de cinco estrelas que acabou de abrir as portas em Sintra, mas com uma diferença essencial: também se fazem ali tratamentos médicos, ficando as pessoas alojadas por vários dias para curas de stress, perda de peso ou de detox.

O hotel Vila Galé Sintra integra uma zona com oito gabinetes médicos (psicólogos, nutricionistas ou de medicina geral) e está equipado para programas de tratamentos dentários, capilares, antistress, para deixar de fumar, de detox, combate ao envelhecimento, fisioterapia e osteopatia, ou ainda de 'check up' integral.

“Este hotel pretende ser pioneiro na área das medicinas não invasivas. Temos também consultas de medicina indiana ou programas de revitalização pós-parto, no fundo queremos pôr as pessoas de bem com a vida”, adianta Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, enfatizando o benefício das pessoas estarem a fazer tratamentos num ambiente associado ao lazer e numa unidade equipada para receber famílias, numa perspetiva de “tratar bem do corpo e revigorar a mente”.

O Revival Spa Satsanga é o trunfo do novo hotel em Sintra, onde os programas médicos são complementados com terapias que envolvem uma visão “holística” da saúde, desde massagens ayurvédicas, reiki, ioga (incluindo a versão de ioga para crianças), meditação ou técnicas de respiração.

Os tratamentos médicos no hotel são acompanhados de programas alimentares controlados por nutricionistas. Mas o objetivo é que o momento de comer seja sempre agradável.

“No nosso restaurante temos um 'buffet' que é 'gourmet light', onde eliminámos os queijos gordos, bacons, etc”, refere Jorge Rebelo de Almeida. “E cada vez há mais gente a gostar de godji, chia ou quinoa, a cura pelos superalimentos cada vez desperta mais interesse e está na ordem do dia”.

Virado para famílias, o hotel tem também um espaço Club Nep para crianças, que inclui um carrossel, além de “uma sala para 'teenagers', que são os esquecidos da hotelaria”, equipada com jogos e simuladores de condução.

A pensar nas famílias, o hotel também tem uma intensa programação de atividades de lazer. “Este hotel não é só para dormir, tem muita vida e animação para famílias, todos os dias há caminhadas, passeios de bicicleta ou aulas de zumba”, exemplifica.

O hotel pretende ser também uma homenagem ao local onde se insere, e cada quarto tem uma decoração diferente que visa “contar uma história de Sintra”, desde os reis que passaram pelos seus palácios até à tradição das queijadas. “Temos também aqui as carruagens típicas de Sintra puxadas por cavalos para levar os clientes, e reviver os tempos em que Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão diziam: 'bata para Sintra!'”, enfatiza o presidente da Vila Galé.

Foto António Pedro Ferreira

O Vila Galé Sintra é o 29º hotel do portefólio do grupo português, envolveu investimentos de mais de 25 milhões de euros.

“Um hino à família, à saúde e ao bem-estar”

Além dos 136 quartos, o hotel integra ainda blocos exteriores com 48 apartamentos disponíveis para venda, de tipologias T2 e T3 - mas tendo os seus utilizadores pleno acesso aos serviços da unidade hoteleira.

O novo hotel em Sintra é também o projeto que mais tempo levou a concretizar na história da Vila Galé.

“Este hotel esteve 'encalhado' quase vinte anos, já vem desde o tempo em que a Edite Estrela era presidente da câmara e nos desafiou a fazer um projeto em Sintra”, conta Jorge Rebelo de Almeida. Com o processo de licenciamento arrastado por anos a fio, o desenho do hotel sofreu várias alterações, sendo este o quarto projeto da Vila Galé. Abriu a 25 de abril, coincidindo com o aniversário do presidente do grupo, que se declara satisfeito com o resultado final. “Este hotel é um hino ao bem-estar, à saúde, à animação e à vida em família”, conclui.