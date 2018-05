Espelhos táteis revolucionam a moda

Um piano digital em versão LCD, incorporando uma película que permite até 100 toques em simultâneo, pendurado à entrada do showroom, denuncia que nesta empresa tecnológica de Braga a melodia é outra. Na Edigma, o segredo está na tecnologia tátil em ecrãs de grande formato, carregando sempre na tecla de inovação.

Os recentes contratos com o BCP, Mar Shopping de Loulé (IKEA) e a marca de luxo italiana Emilio Pucci, do universo LVHM (Moët Hennessy-Louis Vuitton), são música para os ouvidos de Miguel Oliveira e Miguel Fonseca, os fundadores da Edigma. A empresa sobe de tom na escala de valor. Evoluiu da interatividade para soluções integradas de comunicação e sinalética digital e simuladores de realidade virtual.

Sintonizemos, então, o luxo, um negócio tradicional e desconfiado, em geral, dos choques de modernidade. A equipa da Edigma convenceu a casa Pucci a arriscar numa experiência que combina digitalização com personalização. Até ao fim de junho, as lojas de Milão, Paris e Londres ficam equipadas com um sistema que permite o cliente criar a sua própria versão a partir do modelo base. Nesta fase, a personalização aplica-se ao calçado. O cliente testa, decide e no terminal interativo da cabina pode escolher a cor, material, decidir o local de entrega e efetuar logo ali o pagamento.

É um “projeto de grande simbolismo por envolver uma marca prestigiada e reconhecida em todo o mundo”, orgulha-se o administrador Miguel Oliveira. A ideia é replicar o projeto nas restantes lojas da rede (mais de 40) e generalizar a personalização ao vestuário.

O retalho de moda, juntamente com a banca e centros comerciais, são os segmentos em que a Edigma se move para impulsionar a expansão do negócio nos mercados externos.

Espelho mágico

Voltemos às novidades em exibição na sede da empresa bracarense. Uma delas é o espelho interativo. A versão tátil da fantasia “espelho meu, espelho meu, há alguém mais belo do que eu”, dá lugar a um ecrã mágico que aconselha a cor adequada e simula combinações de vestuário ajustadas à peça que o cliente enverga. Parece um conto de fadas, mas é a “integração plena da interatividade”, neste admirável mundo novo da tecnologia touch que a Edigma toca desde a fundação, há 18 anos.

No BCP, a música é outra. É uma operação para transformar 200 agências até ao fim de 2019 em “sucursais do futuro”, sem papéis, com uma gestão de clientes e uma sinalização que “potencia a visibilidade dos conteúdos, com uma gestão centralizada”. O programa está cumprido pela metade, permitindo ao banco avaliar as virtudes do sistema e as reações dos clientes ao novo modelo de interação.

Mas a maior sinfonia de sinalética digital já escrita no mercado português (100 metros quadrados de superfícies digitais) teve como palco o Mar Shopping de Loulé e a Edigma como produtor e executante. A solução inova porque traduz “um projeto integrador que abarca toda a informação do centro comercial”. Recorre a tecnologia “usada em jogos de vídeo e na indústria cinematográfica e permite uma interação dos utilizadores com painéis LED ou tirar selfies com resolução 4K”, explica Miguel Oliveira.

Na frente dos shoppings, a Edigma deixou a sua marca no Park Lake, de Bucareste, um lançamento da Sonae Sierra. O contrato foi conduzido pelo seu representante na Roménia.

A vantagem competitiva resulta das equipas “dominarem conteúdos, design e programação”, conduzindo a “soluções fiáveis e ofertas agressivas e de maior valor acrescentado”. Estes projetos de referência “são uma montra virtuosa na promoção da empresa e na sedução de novos clientes no exterior”, acredita Miguel Oliveira. O mercado de experiências interativas e soluções imersivas “está em mudança acelerada e crescimento acentuado” — a associação europeia da sinalética digital aponta para uma taxa de 12% ao ano. A Edigma é mais ambiciosa. Trabalha com um cenário de crescimento anual de 30% para atingir, em 2020, uma receita de €15 milhões.

A vez da realidade virtual

E o que distingue as tecnologias táteis à disposição do mercado? O número de toques que reconhece — a Edigma calibra soluções para dois, 40 e 100 toques —, o manuseamento do dispositivo, a rapidez de resposta, a sensibilidade ao dedo e o modo como descarta um toque falso, por exemplo do cotovelo.

Na pauta da Edigma, as soluções multimédia e interativas para museus sempre estiveram na primeira linha. Mas agora é a realidade virtual que dá o tom. Outra atração do showroom é um simulador que permite uma viagem emocionante a 360 graus sobre Nova Iorque. A mesma fórmula será aplicada na Casa dos Vulcões, na ilha do Pico (Açores), com a inauguração marcada para o último trimestre.

Uma cápsula sensorial permitirá ao visitante “lidar com um sismo em realidade virtual, como se o simulador se dirigisse numa viagem imaginária ao centro da terra”. Uma segunda vertente pedagógica “irá recriar, com grande realismo, sismos já ocorridos”, incorporando “procedimentos, medidas de precaução e respostas básicas” que devem ser adotados aquando da ocorrência sísmica. No projeto de €2 milhões, o contrato da Edigma vale um quarto.

O mercado da realidade virtual nos museus promete explodir. Os novos públicos esperam “experiências ativas e mais ricas”. Os dados disponíveis referem que nos Estados Unidos apenas 1% dos museus beneficiavam, em 2012, de realidade aumentada.

No plano trienal 2018/20, a Edigma conta investir €3 milhões na investigação e formatação de novas soluções e aponta como desígnios para o fim da década “assumir a liderança clara da oferta da sinalética digital em Portugal” e reforçar a vocação internacional, realizando no exterior 70% da sua faturação.