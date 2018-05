“Entrada no Montepio será simbólica”

No Relatório de Atividade de 2017 não há uma única referência ao memorando assinado para a entrada no capital da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Essa questão tornou-se tão tóxica que preferem apagá-la da história?

De maneira nenhuma. Não há nenhuma toxicidade. O relatório expressa todas as atividades que desenvolvemos quando estão decididas e repercutidas naquilo que são as responsabilidades globais e financeiras da SCML. A questão do Montepio não conduziu a nada de concreto.

