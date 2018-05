3/4 dos empregos criados pagam menos de €900

Desde o auge da crise, há exatamente cinco anos, no primeiro trimestre de 2013, a população empregada em Portugal aumentou em 362,5 mil pessoas, totalizando atualmente 4.806,7 mil pessoas a trabalhar. No mesmo período de tempo, a taxa de desemprego caiu dos históricos 17,5%, apurados no primeiro trimestre de 2013, para os 7,9% divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A taxa é hoje a mais baixa desde 2008. Portugal soma 410,1 mil desempregados. Em 2013 eram 926,8 mil. Mas três em cada quatro empregos (75%) por contra de outrem criados neste período são salários abaixo dos €900 líquidos mensais, mostram os dados do INE analisados pelo Expresso.

