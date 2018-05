Santa Casa duplica lucros para 42,4 milhões de euros em 2017

Os jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a reavaliação do património contribuíram para os lucros obtidos

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) registou um lucro de 42,4 milhões de euros, mais do dobro do que obteve em 2016 (21,1 milhões de euros). Para isso pesou, como já é hábito, a receita dos jogos com um resultado de 729 milhões de euros (mais 7,9% face a 2016).

As receitas totais ascenderam a 261 milhões, mais 10,4% do que em 2016.

O departamento de jogos da SCML registou uma receita bruta que superou os três mil milhões de euros e representou um crescimento de 9% face a 2016. A Lotaria Instantânea, o Euromilhões e M1milhão e o Placard foram os jogos que mais receita geraram, com crescimentos de 9,4%, 5,1% e 30,3% respetivamente.

Em sentido contrário, o Joker, o Totobola, a Lotaria Clássica e o Totoloto registaram quebras.

A receita líquida dos jogos para a Santa Casa foi de 220 milhões de euros o que corresponde a um aumento de 10% face ao ano de 2016.