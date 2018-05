MNE e conselheiro de Estado chinês vem a Portugal em plena febre da OPA à EDP

O conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, vem a Portugal nos dias 18 e 19 de maio (sexta e sábado da próxima semana). O programa da visita ainda não é conhecido.

A notícia surge no dia em o Expresos noticiou que um consórcio chinês que inclui a China Three Gorges está a preparar o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP. A OPA acontece num momento em que o Estado chinês já detém 28,25% do capital da EDP, e depois de nos últimos meses se ter especulado no mercado que a elétrica portuguesa poderia vir a fazer parte do movimento de consolidação no sector energético europeu.

Entre as empresas que, pelo seu perfil, eram apontadas no mercado como potencialmente interessadas numa aquisição da EDP estavam a italiana Enel e a francesa Engie. A própria China Three Gorges já havia manifestado disponibilidade para reforçar no capital da EDP.

Ao que o Expresso apurou, o Governo de António Costa não deverá criar qualquer entrave político à operação. Pelo contrário, deverá, para já, apoiar a mesma.