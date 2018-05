FMI prevê que economia da Venezuela contraia 15% em 2018

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou esta sexta-feira as perspetivas económicas para a América Latina e as Caraíbas, em que prevê que o Produto Interno Bruto da Venezuela sofra em 2018 uma contração de 15%.

"A situação económica da Venezuela está a piorar e a economia está a contrair-se drasticamente pelo quinto ano consecutivo. Para 2018 prevê-se uma contração de 15% a somar a uma contração acumulada de 35% entre 2014-2017", explicou.

Segundo o FMI, na Venezuela, "a crise humanitária também se está a agudizar, com a escassez cada vez maior de bens de primeira necessidade, como alimentos, artigos de higiene pessoal e medicamentos, resultando no colapso do sistema de saúde, com elevados índices de criminalidade".

"Isto tem provocado um notável aumento da emigração para países vizinhos", considerou.

Por outro lado, precisou que na América do Sul, o impulso do crescimento, provem do fim das recessões na Argentina, Brasil e Equador, da subida de preços de matérias primas e de uma moderação da inflação, que tem criado margem para uma distensão da política monetária.

Segundo o FMI, a Argentina deverá ter um crescimento real de 2% do PIB em 2018, e o Brasil de 2,3%, enquanto que no Chile esse crescimento será de 3,4% com "a atividade económica a tomar impulso após uma prolongada desaceleração".

As perspetivas das Caraíbas "melhoram nas economias que dependem do turismo e exportadores de petróleo" setores que deverão crescer entre 1 e 2% em 2018 e 2019.

No entanto, "as perspetivas de crescimento, a mais longo prazo, para a América Latina e Caraíbas continuam a ser moderadas, o que faz pensar que a convergência dos níveis de ingresso destes países com os das economias avançadas não é um processo simples", conclui o FMI.