Construção. Garcia duplica de faturação em dois anos

A construtora da família Garcia faturou 53 milhões em 2017 e avança para os mercados de Marrocos e Mauritânia

Em dois anos, a construtora Garcia, de Guimarães, duplicou a faturação. Fechou 2017 com uma receita de 53 milhões de euros, uma subida de 20% face ao exercício de 2016, no qual o desempenho se traduzira num crescimento de 95%.

A explicação para esta evolução reside na vocação da construtora: a família Garcia especializou-se na conceção e execução de projetos para a indústria e logística.

A construtora oferece a clientes empresariais soluções chave-na-mão, conduzindo todo o processo desde a escolha do terreno. A Garcia é dona de dois parques empresariais (Santo Tirso e Guimarães), um dos quais está em modo de ampliação.

Este modelo de atuação é especialmente sedutor para multinacionais estrangeiras que optem por instalar bases fabris em Portugal. Do currículo da Garcia, constam projetos para multinacionais como a Leica (Famalicão) a BorgWarner, (Viana do Castelo) a Eurocast (Arcos de Valdevez e Estarreja), a Eurostyle Systems (Viana do Castelo) ou Garland (Maia).

O segmento industrial representou, em 2017, 57% da produção, mas é a logística que denota maior dinamismo: em dois anos evoluiu de 15% para 35% do negócio.

A construtora tem em curso cinco empreitadas para empresas do setor automóvel.

Marrocos e Mauritânia

Na frente externa, a construtora espetou uma lança em Marrocos, marcando a estreia no continente africano.

A partir da sucursal em Casablanca está a escrutinar mercado da Mauritânia que já surgia na lista de prioridades, logo após Marrocos. Aqui, a empreitada de estreia replicou um projeto em Viana do Castelo para o mesmo cliente, a Steep Plastique, fornecedor da indústria automóvel.

O contrato de Viana foi o início de uma bela amizade. Para a base marroquina de Kenitra da multinacional francesa, a Garcia só teve de ajustar o projeto de Viana aos hábitos e regulamentos locais.

A unidade em Kenitra, da ordem dos 6 milhões de euros, é o primeiro edifício industrial no exterior. A construtora segue em Marrocos mais dois projetos industriais. A Garcia já operara em França no segmento residencial.

A Garcia é das mais antigas construtoras em atividade, com uma origem que remonta à última década do século XIX, ligada à montagem de chaminés das têxteis que invadiam o Vale do Ave. É conduzida pela quarta geração da família do fundador, Bernardino Garcia.