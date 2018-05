China Three Gorges lança oferta de compra da EDP Renováveis abaixo da cotação atual

Além da compra da EDP, o grupo chinês lançou uma oferta de aquisição da EDP Renováveis, onde se propõe pagar menos que o valor das ações esta sexta-feira

A China Three Gorges (CTG), em paralelo com a oferta pública de aquisição (OPA) que lançou sobre a EDP, apresentou igualmente, em cumprimento das regras para este tipo de operações, uma OPA sobre a EDP Renováveis, empresa controlada pela EDP, mas que tem uma parte do seu capital disperso em bolsa.

Ao contrário da oferta pela casa-mãe, feita com uma contrapartida acima do valor atual das ações da EDP, a OPA da CTG sobre a EDP Renováveis apresenta um preço inferior ao da cotação dos títulos desta sexta-feira. As ações da Renováveis fecharam nos 7,845 euros. A CTG oferece agora 7,33 euros por cada papel.

Esta contrapartida está também aquém do valor a que a EDP Renováveis foi colocada em bolsa, há uma década, numa operação em que os investidores pagaram 8 euros por ação.