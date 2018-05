CMVM vai exigir mais informação aos chineses da CTG

O regulador do mercado de capitais não ficou satisfeito com os esclarecimentos prestados pela China Three Gorges (CTG) e vai exigir que este preste informações adicionais sobre a OPA que lançou sobre a EDP. Suspensão da negociação das acções foi levantada.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vai exigir à China Three Gorges (CTG) que preste esclarecimentos adicionais sobre a Oferta Pública de Aquisição (OPA) que lançou sobre a EDP, apurou o Expresso. A operação, avançada pelo Expresso, foi comunicada esta sexta-feria ao regulador do mercado de capitais. Os anúncios preliminares das ofertas sobre a EDP e a EDP Renováveis foram tornados públicos já passava das 21 horas. A CTG oferece como contrapartida para os atuais acionistas da elétrica um valor de €3,26, preço abaixo daquele que a CTG pagou ao Estado português na privatização de 2011 (Em 2011 a CTG venceu o processo de privatização de 21,35% da EDP, com uma oferta de €3,45 por ação). Fontes do mercado contactadas pelo Expresso consideram o valor oferecido como "ridículo" por apresentar um prémio reduzido sobre a cotação das ações da EDP, que fecharam a negociação esta sexta-feira nos €3,11. Já a CTG argumenta que o valor de €3,26 por acção inclui um "prémio de cerca de 10,8% em relação ao preço médio ponderado das ações no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon nos seis meses anteriores à presente data, o qual é de cerca de €2,94 por ação". A China Three Gorges também lançou uma a oferta pública de aquisição sobre a EDP Renováveis, empresa controlada pela EDP, mas que tem uma parte do seu capital disperso em bolsa. Ao contrário da oferta pela casa-mãe, feita com uma contrapartida acima do valor atual das ações da EDP, esta apresenta um preço inferior ao da cotação dos títulos desta sexta-feira. As ações da Renováveis fecharam nos €7,845. A CTG oferece agora €7,33 por cada papel. As OPA terão ainda de ser analisadas pela CMVM, (que entretanto já levantou a suspensão da negociação das acções que tinha sido decretada), e pela administração da EDP. Segundo a Bloomberg, a CTG terá definido como condição mínima de sucesso a obtenção de 50% das ações mais um título, apesar de a oferta se dirigir à totalidade do capital da EDP. Atualmente a República Popular da China tem 28,25% da EDP (somatório das posições da CTG e da também estatal CNIC)