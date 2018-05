Zara está comprar menos em Portugal: exportações têxteis interrompem ciclo de crescimento

A bater recordes há oito anos, a fileira fecha o primeiro trimeste com quebra de 0,2% nas vendas ao exterior, muito por culpa de Espanha e do Reino Unido. As campainhas de alerta estão a tocar e o sector volta a falar de deslocalização. Mas também há boas notícias: os têxteis lusos estão a vender mais para Itália

Em três meses, as exportações da indústria têxtil e do vestuário para Espanha caíram 35 milhões de euros ou 7,9%. Toda a fileira se ressentiu e, no final do trimestre, as suas vendas ao exterior ficaram 0,2% abaixo do ano passado, nos 1,364 mil milhões de euros, mostram as estatísticas da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Numa análise simples destes números, é a Inditex, com marcas como a Inditex, Pull&Bear, Bershka ou Massimo Dutti, que está a comprar menos em Portugal. A prova é que se as exportações para Espanha caíram, "mas as importações de Espanha estão a aumentar, o que significa que as marcas espanholas estão a abastecer-se noutros países", como explica Paulo Melo, presidente da ATP. Mais: As exportações relativas ao segmento têxtil cresceram 3%. Foi o vestuário, com uma quebra de 1,7%, para os 825 milhões de euros, que ditou este movimento de abrandamento.

E o que explica a mudança? "É o reflexo de um abrandamento do consumo e da deslocalização de encomendas, muito devido ao efeito cambial", refere Paulo Melo, destacando a desvalorização do dólar e da lira turca que só este ano perdeu 35%, dificultando o trabalho da indústria lusa na batalha da competitividade. "Portugal capitalizou durante algum tempo os efeitos da instabilidade na Turquia. Agora sofre os efeitos de uma maior estabilidade no país", acrescenta. Outro factor que ajuda a compreender a perda de ritmo nas exportações da fileira é o retardamento das encomendas, devido às alterações climáticas", sublinha Paulo Melo.

O Brexit também está a ter um impacto negativo nas exportações têxteis. Os números da ATP, com base nos dados do INE - Instituto Nacional de Estatística, mostram que as vendas para o Reino Unido caíram 9 milhões de euros ou 7,4%, para os 103 milhões de euros. Aqui, as explicações remetem, mais uma vez, para a questão cambial e para a instabilidade à volta da questão do Brexit.

"Na verdade, o abrandamento das encomendas de Espanha e do Reino Unido, quarto destino da produção nacional, com uma quota de 8%, já se vinha a fazer sentir nos últimos dois anos", refere o presidente da ATP.

Olhando para os últimos indicadores do sector, Paulo Melo destaca, no entanto, que há destinos em alta, como Itália, que soma compras de 80 milhões de euros e cresce 6%, consolidando a sua posição como quinto maior mercado nacional. "É importante porque estamos a falar de valor acrescentado, diferenciação, moda, design, qualidade de serviço. E é aí que queremos estar", sustenta. Fazendo as contas, se Portugal perde 35 milhões em Espanha em três meses e mais 9 milhões no Reino Unido, fecha as exportações para o mundo, em março, apenas com menos três milhões do que um ano antes.

Na apresentação dos números de 2017 , que fechou com vendas de 5,2 mil milhões de euros no exterior (mais 4%), a direção da ATP já tinha deixado claro que poderia haver nuvens no horizonte, afirmando que que apesar dos “oito anos consecutivos de crescimento”, a indústria têxtil e vestuário portuguesa “não descura as dificuldades e ameaças que o futuro lhe coloca” e não confunde “a dinâmica de crescimento do passado com complacência face ao que está obrigada a fazer nos próximos anos”.