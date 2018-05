Secretária de Estado do Turismo anuncia no Parlamento novo fundo de €25 milhões para zonas rurais

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, anunciou hoje no Parlamento a criação de um fundo com um orçamento total de €25 milhões, para desenvolvimento de novos projetos turísticos nas regiões de baixa densidade.

Numa audição da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas destinada a debater a política do sector, Ana Mendes Godinho enfatizou aos deputados que 67% do crescimento de dormidas está a ser gerado na época baixa,e também chamou a atenção para os 2732 projetos turísticos que estão aprovados ou os 74 mil novos empregos gerados no sector desde 2016.

Novo fundo prevê 20 novos investimentos turísticos nas regiões de baixa densidade

O fundo anunciado pela secretária de Estado do Turismo no Parlamento tem por objetivo aliviar o esforço dos empresários com a aquisição de ativos patrimoniais para fins turísticos nas zonas de baixa densidade, e a sua gestão está a cargo da Turismo Fundos.

Na prática, quem quiser explorar uma casa para turismo rural poderá colocá-la neste fundo imobiliário, que a compra, e fica a cobrar uma renda ao promotor, num período que pode ir até quinze anos. No final da operação, o promotor tem pode recomprar o imóvel, o que é opcional.

Estão atualmente em curso 43 investimentos em projetos turísticos nas regiões de baixa densidade, prevendo-se que com o novo fundo possam ser elevados em mais 20.