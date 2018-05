Há mais €5 milhões para financiar projetos de inovação social

Portugal Inovação Social abre pela terceira vez candidaturas a títulos de impacto social. Proteção social, emprego, justiça, saúde e inclusão digital são as áreas em que aqueles devem atuar

A Portugal Inovação Social, iniciativa pública nacional criada para promover a inovação e o empreendedorismo social em Portugal, abriu pela terceira vez esta quinta-feira candidaturas a títulos de impacto social (TIS). E tem €5 milhões disponíveis para financiar projetos inovadores - nas áreas de proteção social, emprego, justiça, saúde e inclusão digital - que conduzam a ganhos de eficiência na prestação de serviços públicos e resolução de problemas sociais.

Criados por uma ou mais entidades privadas e financiados por um ou mais investidores, os TIS assentam numa lógica de pagamento por resultados. “O risco de insucesso está, por isso, do lado dos investidores sociais que suportam inicialmente os custos necessários à implementação do projeto”, lê-se no comunicado enviado ao Expresso. Os investidores podem ser empresas privadas, fundações, associações e consórcios de várias destas entidades.

Com esta iniciativa, que recorre a fundos da União Europeia no âmbito do Portugal 2020, o Governo quer estimular o teste de soluções mais eficientes na resolução de problemas sociais e promover uma cultura de experimentação e inovação na administração pública.

Também os investidores sociais saem beneficiados, com a aprovação de incentivos fiscais de apoio a TIS, no Orçamento de Estado de 2018 (OE 2018). “Com a aprovação da norma, Portugal tornou-se o segundo país do mundo a fazê-lo, permitindo que todos os fluxos financeiros que as empresas invistam em TIS possam ser reconhecidos, em sede de IRC, como gastos desse exercício com majoração de 130%”, diz o comunicado.

O objetivo é estimular o envolvimento das empresas portuguesas na procura de soluções inovadoras para problemas sociais, canalizando verbas para ações de mecenato e filantropia. O concurso fica aberto até que a dotação financeira seja esgotada.