Portugal regressa aos mercados com risco de contágio italiano e dos EUA

O Tesouro realiza esta quarta-feira de manhã dois leilões de obrigações a 5 e 10 anos, podendo registar novos mínimos nas taxas de remuneração aos investidores. No entanto, o mercado da dívida da zona euro está a ser agitado pela crise política italiana e pelo regresso dos juros dos títulos dos EUA a próximo de 3%

O Tesouro português regressa esta quarta-feira de manhã ao mercado da dívida com a realização de dois leilões de Obrigações a 5 e 10 anos. Há a probabilidade do Estado pagar taxas de remuneração aos investidores em novos mínimos históricos, em operações deste tipo. Portugal pretende colocar nas duas operações entre 1000 e 1250 milhões de euros.

No entanto, o mercado da dívida da zona euro está a sofrer um contágio italiano, derivado da crise política na terceira maior economia do euro, e de uma nova subida da taxa de juro dos títulos norte-americanos a 10 anos, que se reaproximou esta quarta-feira do limiar psicológico de 3%.

No prazo a 5 anos, o Estado pagou em um leilão em setembro de 2016 uma taxa de 2,817% na última operação desta linha de Obrigações do Tesouro (OT) que vence em 2023. Mais recentemente, na linha que vence em 2022, e que serviu de referência a 5 anos em 2017, Portugal pagou 0,577% no leilão de fevereiro de 2018. No mercado secundário, as yields da OT que vence em 2023 situam-se em 0,61% na abertura desta quarta-feira.

A 10 anos, na OT que vence em 2028, o Estado pagou 1,778% no último leilão realizado em março deste ano. No mercado secundário, as yields desta OT abriram em 1,73%.

O mercado da dívida da zona euro agitou-se no começo desta semana depois de ser conhecida a intenção do presidente da República italiana em levar a votos no Parlamento um governo "neutral", de transição, até novas eleições legislativas provavelmente no outono, face ao impasse na formação de um governo de maioria saído dos resultados das eleições de março. O presidente Sergio Mattarella pretende nomear a diplomata Elisabetta Belloni como chefe desse executivo. O Movimento 5 Estrelas, o partido mais votado em março, e a Liga (ex-Liga Norte), que lidera a coligação de direita, no caso de se manter o impasse, pretendem eleições já no início do verão. O Ministério do Interior italiano trabalha no cenário de eleições a 22 de julho.