Ministro Vieira da Silva nomeia as três prioridades para a natalidade

O Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, elenca três aspetos que considera decisivos para uma mudança de paradigma na natalidade em Portugal. Medidas que, segundo o governante, ajudarão a ultrapassar questões culturais e a contrariar a tendência de decréscimo da população a que o país parece estar condenado.

Alteração nas migrações

Hoje existe em Portugal uma situação de equilíbrio nos saldos migratórios, entre quem deixa o país à procura de uma vida melhor, e quem chega para se estabelecer em território nacional. Segundo o ministro, Portugal tem, por isso, capacidade para absorver maior número de migrantes, maioritariamente em idade fértil, que possam contribuir para o crescimento da população portuguesa. Nos anos de 2015 e de 2016, o pequeno aumento no número de nascimentos deveu-se, essencialmente, a crianças originárias das comunidades imigrantes.

Apoios à natalidade

Portugal tem, desde há vários anos, um conjunto de medidas de apoio e incentivo à natalidade que, segundo Vieira da Silva, estão a par com muitos dos congéneres europeus. No entanto, para o ministro, estas medidas nunca serão suficientes enquanto não for resolvido o problema da precariedade e da instabilidade nas relações laborais. Esta é a principal razão para o adiamento do nascimento do primeiro filho entre casais portugueses.

Dificuldade crescente no acesso à habitação

Sendo a habitação uma necessidade básica para constituir família, esta é hoje também uma das grandes dificuldades para os casais jovens, em início de vida. A solução, diz o ministro, passa por encontrar formas de apoio à compra e arrendamento de casa, por parte dos mais novos, uma dificuldade crescente especialmente nos grandes centros urbanos, com Lisboa à cabeça. O Turismo crescente, sendo positivo para a economia, está a tornar-se um entrave e um foco de problemas para a questão habitacional.