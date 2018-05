Governador diz que Banco de Portugal continua conservador nas suas contas

O governador do Banco de Portugal disse esta quarta-feira, no parlamento, que a política de provisionamento das contas do banco central continua a ser conservadora, depois de na semana passa ter sido conhecido o aumento dos dividendos entregues ao Estado.

“A política de provisionamento é a mesma desde que assumi funções, baseia-se numa metodologia partilhada ao nível do Eurosistema que avalia o risco associado à carteira (…). Se no passado acusavam de ser conservadora, podem continuar, porque somos conversadores da mesma forma”, afirmou Carlos Costa na comissão de Orçamento e Finanças.

O responsável do banco central indicou que o que houve foi uma redução do nível de provisionamento de parte da carteira de ativos, onde se inclui a dívida pública portuguesa, devido à redução do seu risco.

O governador respondia ao deputado do PSD Duarte Pacheco, que o tinha questionado sobre a redução das provisões em 2017.

Na semana passada foi conhecido que, em 2017, o lucro do Banco de Portugal aumentou para os 656 milhões de euros, face aos 441 milhões de 2016, e que distribuiu 525 milhões de euros de dividendos ao acionista Estado, acima dos 352 milhões de 2016 e o valor mais alto de sempre.

De acordo com o relatório de atividade e contas de 2017 divulgado pelo Banco de Portugal (BdP), considerando o total de dividendos e os impostos sobre o rendimento pagos relativos a 2017, o montante entregue ao Estado ascende aos 797 milhões de euros.

Os resultados do BdP, de acordo com a instituição, beneficiaram da apreciação do euro face ao dólar.

Das componentes do resultado líquido, a instituição salienta o resultado da margem de juros, principal componente da demonstração de resultados, que totalizou 1,010 mil milhões de euros, refletindo um acréscimo de 164 milhões de euros.

Para o aumento significativo dos juros ativos destaca-se o contributo dos juros da carteira de títulos detidos para fins de política monetária, mais propriamente o acentuado crescimento do programa de compra de ativos do setor público em mercados secundários.

Para este resultado contribuíram ainda, de forma conjugada, os resultados negativos em operações financeiras, os prejuízos não realizados e a redução, no valor de 520 milhões de euros, da provisão para riscos gerais, resultante da redução do risco de médio/longo prazo da carteira, que refletiu a diminuição dos ativos de gestão e a subida de ‘rating’ da dívida da República Portuguesa, sinaliza o BdP.

Os gastos de natureza administrativa totalizaram 208 milhões de euros, um aumento de 25 milhões, influenciado em 10,5 milhões de euros pelo valor dos gastos relacionados com as reformas antecipadas (que até 2016 eram reconhecidos em capitais próprios ao invés de resultados) e, em 7 milhões de euros, com a assessoria jurídica e financeira ao processo de venda do Novo Banco e à medida de resolução sobre o Banco Espírito Santo, em grande parte resultante do facto de o banco ter passado, em 2017, a suportar integralmente estes gastos.