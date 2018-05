Empresa brasileira WA Fenix investe €2 milhões em Portugal

A empresa fornecedora de serviços de tecnologia de informação no Brasil vai abrir o primeiro escritório em Portugal e criar um centro de formação em tecnologia para capacitar a mão de obra local. Até 2019 quer contratar cerca de 180 profissionais

Há mais um investimento a chegar a Portugal. A WA Fenix vai abrir o seu primeiro escritório em Portugal e um centro de formação para capacitar a mão-de-obra local na área tecnológica. No total, a empresa brasileira de fornecimento de serviços de tecnologia de informação - que tem também operações no Canadá - vai investir este ano €2 milhões em Portugal.

A empresa está a levar para o país todas as linhas de serviços, como desenvolvimento de projetos, Fábrica de Software, Sustentação de Aplicações Empresariais, Soluções de TI (Análise Preditiva, Test Center, Gestão de Despesas de Viagens, entre outras) e soluções de outsourcing.

Através do centro de formação, a empresa espera preparar aproximadamente 100 profissionais já em 2018, com o objetivo de contratar cerca de um terço dos que terminarem o curso - número que vai aumentar em 2019, ano em que a empresa vai abrir 150 vagas. Alguns destes recursos serão captados junto das universidades, com as quais a empresa quer estabelecer parcerias. No Brasil, por exemplo, contrata cerca de 400 pessoas por ano, dos quais 20% recém-formados.

O facto de Portugal se ter tornado num dos principais centros de prestação de serviços para a União Europeia, os incentivos à criação de startups e a atração de alguns gigantes tecnológicos são algumas das razões que atraem a empresa brasileira. “Com o crescimento da procura por profissionais de TI em Portugal, surgiu um desequilíbrio entre procura e oferta de mão de obra especializada no setor”, sublinha o presidente da empresa Flavio Mentone. “Queremos fazer parte do esforço para equilibrar essa demanda, capacitando profissionais portugueses e aproveitando a mão de obra de brasileiros altamente qualificados que desejam se mudar para Portugal.”

Além disso, a deslocação de muito brasileiros para o nosso país constitui uma oportunidade. “Veem Portugal como um porto seguro para a mudança de vida profissional e pessoal”, acrescenta Mentone.

Com clientes em segmentos como consumo, beleza, alimentos e bebidas, a WA Fenix fechou o ano passado, no Brasil e no Canadá, com uma faturação de mais de €17 milhões. Este ano pretende ultrapassar os €20 milhões.