Cruzar os diferentes canais para envolver o cliente: o desafio da banca

Organizado por Expresso e Accenture, o CEO Banking Forum juntou alguns dos protagonistas do sector para debater o futuro de uma área com cada vez mais desafios. Conheça as suas opiniões

Para o presidente do Novo Banco, António Ramalho, o grande desafio é crescer "sem fazer crescer a dívida" Francisco Pinto Balsemão, presidente da Impresa, defende que "a banca precisa de reinventar-se" Para Laurent Bertin, diretor-geral e responsável pela área de New Banking da Accenture, a grande questão para o futuro passa pela "relação com o cliente" Luís Pedro Duarte, vice-presidente da Accenture Portugal, acredita que é importante "acompanhar a transformação digital" Segundo o presidente do Millennium BCP, Nuno Amado, a sustentabilidade só é possível "com uma maior abertura da economia ao mundo" Paulo Moita de Macedo, presidente da CGD, não tem dúvidas que "o grande problema do país continua a ser o desenvolvimento"