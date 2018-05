O lado criativo do Douro vale prémios

No Douro, há tempo e qualidade para criar e há indústrias criativas que vale a pena dinamizar. Este foi o ponto de partida da UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro para lançar o primeiro prémio de indústrias criativas do Douro e Trás-os-Montes. Agora, o juri tem 100 candidatos para avaliar.

E 100 candidatos a um prémio que procura mostrar o potencial criativo do Douro é um número suficente? "É muito bom para uma primeira edição e para algo completamente novo em termos de concurso direcionado para todas as áreas das industrias criativas", sustenta João Calejo, gestor do projeto Douro Criative Hub, que integra este prémio.

Em termos formais há 3 concursos: I Novas Ideias de Negócio, II Projetos Realizados e a Realizar, III Entidades que Incorporam Indústrias Criativas, mas metade das propostas concentrou-se no primeiro e 40% no segundo. "O concurso III teve 10% das candidaturas. Aqui, talvez a mensagem não tenha passado tão bem, também pelo facto de ser um concurso inovador para as empresas ditas não criativas demonstrarem como incorporam isto na sua cadeia de valor", admite João Calejo.

Contabilizando apenas os projetos apresentadas ao concurso Novas Ideias de Negócio, representam um investimento potencial de 900 mil euros nos 19 municípios envolvidos, acrescenta.Quanto às ideias, estão "muito ligadas à valorização criativa dos recursos endógenos da região, do turismo em diferentes valências, e há, também, iniciativas relacionadas com a música, a gastronomia e software educacional".

Os finalistas dos concursos I e II irão apresentar as suas ideias numa gala final. a 27 de junho e só então, o júri escolhe os vencedores, no Teatro de Vila Real.

Antes disso, os finalistas terão oportunidade de participar num "creative camp" para trabalharem melhore as ideias e projetos e prepararem a apresentação na gala.

Dar a cana e não o peixe

O prémio Douro Criativo faz parte do projeto Douro Creative Hub que tem um orçamento de 600 mil euros e pretende servir de rampa de lançamento para a criação de um pólo de indústrias criativas no Douro e é financiado pelo Norte 2020. Tudo ,para "mostrar o Douro criativo, audaz, corajoso, com tudo o que faz ser único"

Entre os seus objetivos está a identificação dos criativos nos 19 municípios da NUT III Douro, através de um levantamento de empresas, associações e trabalhadores individuais inseridos neste setor.

Para a UTAD, está é, também, uma forma de "incentivar a implementação de novos projetos e empresas na área das Indústrias Criativas que sejam sustentáveis, capazes de criar novos postos de trabalho e que tenham elevado impacto regional promovendo o Douro como território criativo e destacando a atividade criativa como geradora de valor económico".

"O Prémio Douro Criativo exalta os criativos da região, depositando confiança nas suas ideias e empresas, sabendo que a criatividade será chave para um futuro de sucesso", sintetiza o documento de apresentação do concurso.

Neste caso, o galardão não tem um valor monetário. A UTAD não vai entregar um cheque aos finalistas, mas sim "ajuda-los a transformar as suas ideias numa forma de vida", com vários tipos de ações de formação e mentoria.

"Em vez do peixinho, queremos dar como prémio a cana de pesca para ensinar os criativos a pescarem", justifica João Calejo