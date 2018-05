Mais bebidas, mais telemóveis, mais eletrodomésticos... menos tablets

O sector do retalho (alimentar e não alimentar) fechou 2017 com um volume de vendas de 20,2 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 3,8% face ao ano anterior, indica o Barómetro de Vendas da APED – Associação Portuguesas de Empresas de Distribuição.

Os números, divulgados no âmbito do APED Retail Summit, que decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa, refletem uma subida de 3,9% no retalho alimentar, onde o destaque vai para a categoria bebidas (8,5%), seguida da higiene e limpeza (4,1%) e mercearia (4%).

No retalho não alimentar o desempenho também foi positivo, com um crescimento de 3,8% face a 2016, liderado pelo segmento de equipamentos de telecomunicações (13,8%), onde a APED destaca o crescimento de produtos como auriculares (46,5%), wearables e acessórios para telemóveis e tablets (17,3%) e smartphones (12,1%).

As categorias de entretenimento e de grandes eletrodomésticos cresceram 11,5% e 10,7%, respetivamente. Já a informática protagonizou uma quebra de 0,3%, pressionada pelos tablets (-11,2%)

A quota de mercado da marca própria da distribuição teve uma subida ligeira, de 0,1 pontos percentuais, fixando-se nos 33,4%,

O peso da atividade promocional nas vendas é de 45%, 1,2 pontos percentuais acima de 2016.