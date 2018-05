Criação de empresas aumenta 13,4%

Serviços, retalho e alojamento e restauração são os sectores que inspiram a maioria dos novos negócios que estão a ser criados.

Entre janeiro e abril nasceram mais empresas em Portugal que no período homólogo. A Informa D&B divulgou esta terça-feira as conclusões do seu Barómetro de criação de empresas, que revela que nos primeiros quatro meses do ano entraram na economia nacional mais 17.002 novas empresas e outras organizações que no mesmo período de 2017. O número representa um crescimento homólogo de 13,4% e de 13%, se tivermos em conta a evolução da criação de empresas nos últimos 12 meses.

Este crescimento está, maioritariamente, sustentado pela constituição de novas empresas ligadas à atividade turística. Neste sector, os Serviços contribuíram com a criação de 649 novas empresas ( mais 13,3% do que as criadas em período homólogo), muito devido à crescente dinâmica das atividades de animação turística e de agências de viagens. As Atividades Imobiliárias, a Construção - alicerçada na construção de edifícios novos -, o Alojamento e a Restauração e os Transportes contribuíram para acelerar o dinamismo do ecossistema empreendedor nacional, com um aumentos de criação de empresas de 34,6%, 22,9%, 13,2% e 55,2%, respetivamente.

O sector da Saúde esteve também em destaque no arranque de 2018. Nos primeiros quatro meses do ano, o número de novas empresas ligadas aos serviços de saúde registou um crescimento de 22,6%, traduzidos na criação líquida de 139 novas empresas registadas. Um patamar muito idêntico ao do sector das Tecnologia de Informação e Comunicação, que viu nascer em Portugal 153 novas empresas, num crescimento total de 29,6% face ao registado nos primeiros quatro meses de 2017.

Lisboa, Porto e Setúbal representam mais de três quartos do total do aumento da criação de empresas. Na capital nacional nasceram, segundo as contas da Informa D&D, mais 909 empresas (+18,6%), no Porto mais 417 (16,1%) e em Setúbal, 213 (20,9%).

A exceção ao otimismo generalizado

Na radiografia nacional à criação de novos negócios só o sector da Agricultura, Pecuária, Pesca e Caça chegou a abril a perder. O número de novas empresas criadas no sector sofreu um decréscimo de 34,8% face ao período homólogo, O mesmo será dizer que entre janeiro e abril deste ano foram criadas menos 277 empresas neste sector face a 2017.

O encerramento de empresas aumentou 1,9% entre janeiro e abril, apesar de as insolvências terem registado um decréscimo de 9,9% face ao período homólogo. A percentagem de empresas que pagam dentro dos prazos está em queda desde setembro de 2017, fixando-se atualmente nos 15,2%, um dos valores mais baixos desde 2007. Segundo o relatório, o atraso médio dos pagamentos das empresas nacionais ronda atualmente os 26 dias, valor idêntico ao registado há um ano.